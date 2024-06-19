"Ливануло мощно" — Минчане поделились кадрами непогоды, из-за которой остановились автобусы и трамваи

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Опубликовано: 19.06.2024 19:43 , Обновлено: 19.06.2024

Во вторник вечером Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило жителей страны о "неблагоприятном метеорологическом явлении", которое ожидалось в среду, 19 июня. Собственно, так оно и произошло: после 18:00 Минск накрыл ливень, и белорусы начали массово делиться последствиями стихии в социальных сетях.

В «Минсктрансе» сообщили, что из-за погодных условий остановилось движение некоторых троллейбусов и трамваев. А в Заславле местные жители и вовсе запечатлели на видео настоящую бурю. Там, помимо ливня, наблюдали сильный ветер и град.

“Ливануло мощно”, — написал один из очевидцев непогоды в социальных сетях. Другой добавил, что “у людей огурчики попрут”.

К слову, оранжевый уровень опасности в Белгидромете объявили и на завтра, 20 июня. По словам синоптиков, во многих районах страны ожидается усиление ветра с порывами до 72 км/ч, а ночью и утром на большей части Беларуси специалисты пообещали грозы. По юго-востоку прогнозируются сильные дожди, да и температура станет ниже: днём воздух прогреется максимум до +17..+23°С.

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Ранее Telegraf.news писал, что, по словам синоптика Дмитрия Рябова, в эти выходные, 22-23 июня, в Беларусь вернётся переменная облачность, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидаются ночные туманы. Ночная температура при этом будет колебаться в диапазоне +11…+17°C, а дневная в субботу не поднимется выше +21…+27°C по стране, в воскресенье — в диапазоне +20…+27°C.

Синоптики пообещали белорусам возвращение «настоящего лета» с +32°С и грозами. Надолго?