БелЖД предупредила об опоздании поездов из-за непогоды
Белорусская железная дорога предупредила об отклонении поездов от графика из-за ливней и сильного ветра. В пресс-службе заверили, что принимают оперативные меры по устранению последствий стихии и делают всё возможное, чтобы поезда приходили в срок.
“По ряду регионов страны проходит грозовой фронт с ливнями и сильным ветром. Из-за неблагоприятных погодных условий на отдельных участках Белорусской железной дороги поезда следуют с отклонением от графика движения”, — отметили в организации.
Там подчеркнули, что наиболее сложная обстановка наблюдается на участке “Молодечно — Минск”, где из-за бури на железнодорожные пути и линии электроснабжения упали деревья. Поезда на этом направлении могут отставать от графика вплоть до 1 часа 30 минут.
“Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок”, — отметили в пресс-службе.
Ранее Telegraf.news писал, что Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на четверг, 20 июня. По словам синоптиков, во многих районах страны ожидается усиление ветра с порывами до 72 км/ч, а ночью и утром на большей части Беларуси специалисты пообещали грозы. По юго-востоку прогнозируются сильные дожди, да и температура станет ниже: днём воздух прогреется максимум до +17..+23°С.
«Ливануло мощно» — Минчане поделились кадрами непогоды, из-за которой остановились автобусы и трамваи