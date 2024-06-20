Под Зельвой из-за штормового ветра женщину убило упавшее дерево

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Опубликовано: 20.06.2024 07:56 , Обновлено: 20.06.2024

В Зельвенском районе Гродненской области вечером 19 июня штормовой ветер стал причиной трагедии - упавшее дерево убило женщину 1982 года рождения. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, случаи падения деревьев также зафиксированы в Дятловском и Свислочском районах, в некоторых случаях ветром срывало крыши жилых домов.

О ЧП в Зельвенском районе рассказал глава областной администрации Владимир Караник. По его словам, причиной стало “локальное усиление ветра”.

“Его скорость даже трудно рассчитать, потому что у порядка 35 домов пострадала кровля. Шесть деревьев упало на железную дорогу. Множественные падения на автомобильную дорогу”, - процитировал Караника Telegram-канал “Пул 4 Регион” и поделился фотографиями последствий непогоды.

Глава Гродненской области сообщил о том, что жителям наиболее пострадавших домов предложили более 20 мест для временного размещения, а также пообещали оказать помощь “строителями, материалами для того, чтобы максимально оперативно все жилье привести в состояние, пригодное для проживания”.

“Мы уже договорились со всеми оперативными службами. Завтра здесь будут работать представители “Белгосстраха”, чтобы максимально оперативно на месте оценить ущерб, оформить все документы. 1,5 тыс. листов шифера предоставляет Зельвенский район”, - заверил Караник.

Детский лагерь остался без света из-за непогоды на Гродненщине

Кроме того, в результате падения деревьев пострадали линии электропередач, из-за чего без света остались не только жилые дома, но и местный детский лагерь. По словам Караника, дети не пострадали, однако, на восстановление электроснабжения в эпицентре стихии потребуется “чуть больше времени”.

МЧС также поделилось кадрами устранения последствий непогоды в регионе.

Жители пострадавшего от непогоды региона описали происходившее как “настоящий ужас”.

“Ужас! Началось где-то после шести. Минут десять - и все. В окно глядим, крыши нет тут, крыши нет там. Во дворах ужас что творится. К нам во двор прилетело. Даже жесть с крыши слетала - такой порыв ветра был. Но это минут 10 продлилось. Ничего не видно - пелена”, - процитировало жителя деревни Бережки Зельвенского района Александра госагентво БЕЛТА.

Фотографиями поваленных и сломанных ветром деревьев, оборванных линий электропередач, снесённых заборов и повреждённых домов местные жители поделились с порталом Onliner.

“Было два порыва. Первым снесло пару берез, а через полчаса начался настоящий ужас! Сильный ветер, огромный ливень, непрекращающиеся молнии, вокруг стоял гул. На мой участок повалило сосну”, - рассказал порталу один из местных жителей.

О пострадавших, впрочем, не сообщается.

БелЖД предупредила об опоздании поездов из-за непогоды

Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за ливней и сильного ветра поезда Белорусской железной дороги вчера вечером ходили с опозданием - отклонение от графика составляли до 1,5 часов, а в Минске в разгар шторма остановилось движение некоторых троллейбусов и трамваев.

«Ливануло мощно» — Минчане поделились кадрами непогоды, из-за которой остановились автобусы и трамваи