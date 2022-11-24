🕵️ Неофициально

Опубликовано: 24.11.2022 16:49 , Обновлено: 24.11.2022

Сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» не уйдет из Беларуси, как объявляла. Об этом 24 ноября сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Напомним, что российская компания «Вкусно — и точка» должна была прийти на замену «МакДональдс». Однако, по данным журналистов, этого не произойдет из-за запрета белорусских властей.

[info_b]Официально эту информацию ни в компаниях, ни правительство Беларуси не комментировали.[/info_b]

Кстати, ранее Александр Лукашенко заявил, что место американской сети фастфуда «Макдональдс» должны занять только белорусы.

Лукашенко приказал Головченко отдать место Макдональдса только белорусам

Напомним, «МакДональдс» в Беларуси сообщил в своих соцсетях, что 21 ноября станет последним днем работы сети ресторанов фастфуда в Беларуси. Однако с 22 ноября они продолжили работать. Кроме того, возвращать на место снятые по всей стране вывески.

«МакДональдс» не закрылся в Беларуси, как обещали с 21 ноября

В то же время источник Realt заявлял, что «Вкусно — и точка» точно придут в Беларусь. Российская сеть даже завела страницу в запрещенной в РФ соцсети Instagram специально для белорусов.

Российская «Вкусно — и точка» создала страницу в запрещенном в РФ Instagram

Однако уже 22 ноября жители Минска заметили, что в городе стали снимать рекламные билборды с логотипом «Вкусно — и точка».

В Минске начали снимать рекламу «Вкусно и точка»