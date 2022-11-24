«МакДональдс» останется в Беларуси — СМИ
Сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» не уйдет из Беларуси, как объявляла. Об этом 24 ноября сообщили СМИ со ссылкой на источник.
Напомним, что российская компания «Вкусно — и точка» должна была прийти на замену «МакДональдс». Однако, по данным журналистов, этого не произойдет из-за запрета белорусских властей.
[info_b]Официально эту информацию ни в компаниях, ни правительство Беларуси не комментировали.[/info_b]
Кстати, ранее Александр Лукашенко заявил, что место американской сети фастфуда «Макдональдс» должны занять только белорусы.
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Напомним, «МакДональдс» в Беларуси сообщил в своих соцсетях, что 21 ноября станет последним днем работы сети ресторанов фастфуда в Беларуси. Однако с 22 ноября они продолжили работать. Кроме того, возвращать на место снятые по всей стране вывески.
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В то же время источник Realt заявлял, что «Вкусно — и точка» точно придут в Беларусь. Российская сеть даже завела страницу в запрещенной в РФ соцсети Instagram специально для белорусов.
Российская «Вкусно — и точка» создала страницу в запрещенном в РФ Instagram
Однако уже 22 ноября жители Минска заметили, что в городе стали снимать рекламные билборды с логотипом «Вкусно — и точка».