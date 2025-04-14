Лукашенко поручил закрепить «каждый квадратный метр» Минска за «конкретными людьми и предприятиями»

Опубликовано: 14.04.2025 14:41 , Обновлено: 14.04.2025

Принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу навести в столице (и по «всей стране») порядок в Год благоустройства, причём не ограничиваясь «подметанием улиц». По его словам, за «каждый квадратный метр» Минска должны отвечать «конкретные люди, предприятия и организации».

Как передала его пресс-служба, Лукашенко посчитал такой подход уже опробованным, когда благоустройство парка Победы поручили курировать неназванному образовательному учреждению, а его руководитель «теперь несёт за это ответственность».

«То же самое — предприятия. Я много раз об этом говорил. Вокруг предприятия как вы обозначите им на карте зону ответственности, они должны за это отвечать, чтобы было чисто, аккуратно», — заявил он.

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Это требование должно распространяться, по его мнению, и на дворовые территории . Главам районных администраций поручено «жёстко требовать» от жильцов содержания дворов в порядке, поскольку чистота — это «здоровье людей».

«Так давайте отсюда начинать», — заявил Лукашенко, напомнив, что на лечение потом требуются «колоссальные деньги», при этом самому человеку, по его словам, оно обходится «бесплатно».

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Особое внимание Лукашенко обратил на проблему 13 домов-долгостроев в Минске, 8 из которых находятся в «Минск-Мире». «Это недопустимо», — заявил он, потребовав от компании-застройщика «Дана Астра» выполнять обязательства, «если хотят работать здесь».

Предприятиям и коммерческим структурам, занимающим первые этажи жилых домов, Лукашенко рассказал об их обязанности приводить фасады в порядок «за свой счёт» . «Мы уже не нагружаем, чтобы они внутри жильцам помогали. Фасады пусть приводят в порядок», — сказал он.

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Лукашенко предупредил, что его контроль за благоустройством в стране будет «очень серьёзным». Потребовал навести порядок везде — от дорог до территорий предприятий, снести «всё, что не нужно», а «где нужно» — построить. Пообещал он и «одолжить копейку» Минску, если понадобится, не уточнив источник средств.

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