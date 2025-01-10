Лукашенко приказал чиновникам вовлекать белорусов в благоустройство "на добровольной основе". Это как?

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Опубликовано: 10.01.2025 07:41 , Обновлено: 10.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №1, в котором обозначили основные мероприятия в рамках Года благоустройства, которым объявлен 2025 год. В числе прочего чиновникам поручили активно вовлекать организаций и рядовых белорусов в благоустройство городов и посёлков "на добровольной основе". Журналисты Telegraf.news изучили указ и посмотрели, какие "активности" ждут белорусов в этом году.

Согласно тексту указа, который 10 января официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, его главными целями стало следующее:

повышение качества жизни в Беларуси,

развитие инфраструктуры по всей стране,

наведение порядка на земле,

улучшение экологии,

формирование “эстетики населенных пунктов”.

Для этого власти решили “объединить усилия государства, организаций всех форм собственности и граждан”, то есть к мероприятиям по благоустройству страны в 2025 году пообещали привлекать как работников бюджетных организаций, так и частников. Для этого, в частности, Совмину поручено организовать в 2025 году как минимум два республиканских субботника (по сложившейся в Беларуси практике, участники республиканских субботников, выходя на работу в свой официальный выходной, добровольно перечисляют свой дневной заработок в счёт госбюджета, откуда собранные средства распределяются на финансирование общественно значимых проектов республиканского или местного значения).

Для организации мероприятий по благоустройству указ наделил правом облисполкомы, Минский горисполком и уполномоченные ими исполнительные и распорядительные органы закреплять за конкретными государственными и частными организациями отдельные территории в населенных пунктах, где они обязаны будут поддерживать порядок, а также привлекать к мероприятиям по благоустройству организации и граждан на добровольной основе .

Местным исполкомам предложили “стимулировать” гражданские инициативы по благоустройству “на принципах софинансирования”, а также активно привлекать к мероприятиям волонтеров. Обеспечить “активную вовлеченность” организаций и граждан в эти мероприятия указом также поручено Совмину.

На практике мероприятия по благоустройству в 2025 году будут включать следующее:

озеленение городов и посёлков,

обустройство и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, автомобильных и велосипедных парковок и стоянок,

освещение улиц и объектов социального и культурно-бытового назначения,

снос пустующих и ветхих жилых домов,

ремонт фасадов зданий, в том числе жилых домов,

обустройство и ремонт контейнерных площадок и установку контейнеров для сбора мусора,

установку и ремонт беседок, скамеек, иных малых архитектурных форм,

обустройство и ремонт спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях.

[info_b]Отдельно в документе прописаны мероприятия по благоустройству в сельскохозяйственных организациях, на производственных объектах, вдоль автомобильных и железных дорог, в лесах и на водных объектах. Ознакомиться с ними можно по ссылке.[/info_b]

Напомним, 2025 год, по замыслу властей Беларуси, станет первым в пятилетке качества.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Лукашенко 8 января на церемонии вручения наград “За духовное возрождение” заявил, что ожидает непростой 2025 год. По его словам, белорусам придется “напрягаться” в два раза больше.

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