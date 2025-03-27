Вице-премьер потребовал от чиновников «дойти до каждого» белоруса. О какой обязанности напомнил?

Опубликовано: 27.03.2025 09:25 , Обновлено: 27.03.2025

Вице-премьер Анатолий Сивак 26 марта на республиканском совещании в правительстве потребовал от чиновников на местах провести "системную работу" по вопросам, связанным с содержанием подведомственных территорий, строительных площадок, лесных массивов, а также приусадебных участков в надлежащем состоянии. Мероприятия по наведению порядка на земле должны развернуться в рамках объявленного Года благоустройства. Вице-премьер потребовал, чтобы к ним подключились белорусы по всей стране.

“Нужно определиться, как действовать, как дойти до каждого по всей стране”, - заявил в ходе совещания Сивак.

Он потребовал от чиновников активнее вовлекать в работы по благоустройству физических лиц - собственников имущества, владельцев земельных участков, а также владельцев арендного жилья. В числе прочего вице-премьер потребовал больше информировать граждан об их обязанностях по поддержанию порядка и об ответственности за нарушение этого порядка. При этом сами органы местной власти, по его словам, должны создавать “все условия для того, чтобы правила благоустройства соблюдались”.

Какие штрафы могут грозить белорусам на собственном приусадебном участке?

Несмотря на то, что на даче или на собственном участке в деревне белорусы чувствуют себя настоящими хозяевами, это вовсе не означает, что они могут делать там всё, что заблагорассудится. В Кодексе об административных правонарушениях есть немало статей, за нарушение которых владельцам частных домов и дач могут выписать существенные штрафы — до 50 базовых величин. Вот лишь несколько из них, которые нарушают чаще всего:

за неосторожное сжигание мусора - 12-30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня),

за не скошенную траву или заросли растений-интродуцентов на участке — до 20 базовых (то есть до 840 рублей),

за мусор — до 30 базовых (то есть до 1260 рублей),

за нецелевое использование приусадебного участка - 50 базовых (то есть 2100 рублей).

[info_b]Подробнее об этих нарушениях, которые грозят серьёзными штрафами, можно почитать в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов». Документ, в частности, расширил полномочия исполкомов в вопросах благоустройства, разрешив привлекать белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт.

Лукашенко разрешил исполкомам привлекать белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт

Этим же указом президент усилил ответственность председателей исполкомов за неисполнение их требований. В частности, неисполнение письменных требований (предписаний) председателей исполкомов теперь, согласно этому указу, может повлечь административную ответственность.

В Беларуси ввели административную ответственность за невыполнение распоряжений председателей исполкомов