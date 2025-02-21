Лукашенко разрешил исполкомам привлекать белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт

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Опубликовано: 21.02.2025 20:01 , Обновлено: 21.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов». По заявлению пресс-службы главы государства, он направлен на «решение всего комплекса задач по развитию подведомственных территорий». Документ, в частности, расширил полномочия исполкомов в вопросах благоустройства.

Согласно опубликованному документу, местные власти теперь смогут «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам».

«Невыполнение письменных требований (предписаний) председателей исполкомов базового уровня влечёт административную ответственность», — говорится в указе.

Эти положения указа вступят в силу 1 марта 2025 года.

[info_b]С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Александр Лукашенко, комментируя недавние российско-американские переговоры, призвал не поддаваться иллюзиям и «встряхнуть страну», особенно в сфере агропромышленного комплекса.

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