«А то посадят» - Лукашенко потребовал от бизнесменов «не шалить» и «не вытаскивать последнее» из одной категории белорусов

Опубликовано: 12.04.2025 15:57 , Обновлено: 12.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля объяснил, почему в Беларуси начали менять систему ценообразования и почему потребовал от правительства выработать "формулу справедливой цены". Он рассказал, какие положительные моменты видит в новой системе ценообразования и чего ждут власти от белорусских бизнесменов.

По мнению Лукашенко, изменение системы ценообразования в Республике привело к тому, что белорусские производители - “особенно очень умные бизнесмены”, как выразился политик - поняли, что этот процесс власти страны держат “под контролем”.

“Шалить нельзя - спросят, а то и посадят, откровенно говоря. Поэтому, ребята, давайте в этой ситуации спокойно вместе выработаем справедливое поведение на рынке”, - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что применяемая в Беларуси система “вовсе не нацелена против каких-либо видов бизнеса”, в частности, против частного сектора. Как отметили в Администрации президента, именно “частники” дают столичному бюджету порядка половины доходов, а в масштабах страны доля частного бизнеса оценивается в 40%.

“Я не хочу, чтобы мы загубили бизнесменов. Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Я же это прекрасно понимаю”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что хочет, чтобы белорусы “занимались предпринимательством, что-то создавали, творили и прочее”.

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На при этом, подчеркнул политик, бизнесмены не должны “мешать другому”.

“Не вытаскивайте последнее из тех, кто создал нам эту страну, того поколения, которое сегодня на пенсии, учителей, врачей…” - потребовал президент, заявив, что не позволит, в частности, учредителям крупных торговых сетей “химичить” с доходами, выплачивать себе огромные денежные вознаграждения.

“Надо честно, справедливо и налоги платить, и людям своим платить, которые на тебя работают… Я хочу, чтобы была справедливость”, - заявил Лукашенко, назвав справедливость “сутью славянства”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале января Александр Лукашенко, назначая нового министра антимонопольного регулирования и торговли, поставил перед ним задачу обеспечить справедливое ценообразование, “чтобы цены не скакали вверху”.

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А уже в апреле правительство Беларуси внесло изменения в систему регулирования цен, скорректировав нашумевшее постановление Совета министров №713. Документом, в частности, список товаров, подпадающих под ценовое регулирование, сократили до 211 позиций.

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