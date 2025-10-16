Лукашенко поручил МВД навести "железный порядок" на белорусских заправках за 3 дня - "Кофе пьют"

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Опубликовано: 16.10.2025 13:44 , Обновлено: 16.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от МВД за 3 дня навести "железный порядок" на белорусских заправках . Соответствующее поручение глава государства дал премьер-министру Александру Турчину 16 октября на рабочем совещании с правительством.

Поводом для критики, как пояснили в Администрации Президента (АП) стали жалобы белорусов на большие очереди на АЗС. Их причина, как оказалось, заключается вовсе не в недостатке топлива, а в том, что автомобилисты стали активно пользоваться услугами кафе на заправках.

“Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют”, - возмутился Лукашенко.

При этом, по его словам, люди в своё время сами просили расширить функционал заправок и разрешить продавать там не только автомобильные товары, но и быстрый перекус для водителей.

“Машину поставили. - “Президент, приди, наведи порядок!” Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение - на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. - “Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят…” - обрисовал глава государства своё видение проблемы.

В связи с участившимися обращениями Лукашенко потребовал от госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, присутствовавшего на совещании, поручить главе МВД Иван Кубраков навести “железный порядок” на белорусских заправках и установил жёсткие временные рамки - “до понедельника”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в последнее время белорусы действительно стали регулярно жаловаться в соцсетях на постоянные очереди на АЗС. Часть из них жалуется на поведение отдельных автолюбителей, которые, действительно, пренебрегают правилами и не отпарковывают свои авто после заправки, задерживая очередь, пока они приготовят себе кофе. Для таких государственная сеть автозаправочных станций “Белоруснефть” даже приготовила отдельную инструкцию с правилами хорошего тона для любого автомобилиста на АЗС.

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Однако, по мнению некоторых пользователей соцсетей, проблема больших очередей на заправках одними лишь невежливыми водителями не ограничивается. Большое количество жалоб комментаторов под подобными роликами сводится не к самому факту наличия придорожного кафе в одном здании с заправкой, а к непродуманной организации рабочего процесса на самих станциях: обслуживают посетителей кафе и автомобилистов, которые заехали только заправиться, одни и те же операторы станции.

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В результате это часто сводит на нет даже попытки самих АЗС ускорить процесс заправки, организовав процесс оплаты топлива через мобильное приложение или через кассы самообслуживания.

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