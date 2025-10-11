"Белоруснефть" показала новую инструкцию по поведению на АЗС для всех водителей

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Опубликовано: 11.10.2025 15:58 , Обновлено: 11.10.2025

Государственная сеть автозаправочных станций (АЗС) "Белоруснефть" не оставляет попыток решить наболевшую проблему многих белорусских водителей — очереди на АЗС, которые возникают из-за поведения некоторых автолюбителей.

Госкомпания сняла ролик и опубликовала его в своем официальном TikTok-канале. В нем она объясняет, как должны действовать водители, которые хотят заправить не только автомобиль, но и сами подзаправиться кофе и закусками.

Порядок действий, который рекомендовала “Белоруснефть”, такой:

Заправить автомобиль и сразу же поставить его на парковку. Приготовить кофе и забрать заказ с едой у кассира. Перекусить за столиком в кафе на заправке и отдохнуть.

Таким образом, компания продолжила попытки просвещения белорусских водителей и одновременно ответила на жалобы людей на невозможность заправиться, когда некоторые автолюбители блокируют подъезд к колонке на долгое время, пока покупают кофе и еду.

“Ау! Поменяйте скрипт оператора”

Некоторые комментаторы задали вопросы в связи с новыми рекомендациями самой большой сети автозаправок в Беларуси. Один из самых популярных касался поведения кассиров АЗС. Ведь те каждый раз, когда водитель пытается просто заправиться, всё равно предлагают купить кофе и хот-доги.

“Говоришь оператору на кассе: 20 литров 95-го, а тебе: может, хотите кофе, хот-дог… Ау! Поменяйте скрипт оператора, проблема в вас самих”, — написал один из зрителей в комментариях к видеоролику.

“Это не людям, а операторам [АЗС] нужно объяснять. Просишь бензин, а они пытаются втюхать кофе, вместо того, чтобы предложить после заправки”, — предложил ещё один.

Также некоторые посоветовали поменять сам подход к обслуживанию на заправках. Например, разделить кассы для, собственно, заправки топливом и кафе и магазина.

“Это ваш, Белоруснефть, ответ на негодование клиентов? Суть поймите — кассиры для заправки автомобилей, в первую очередь. Поставьте повара себе”, — призвал один из зрителей.

Ещё один из комментаторов похвалил за новую инструкцию, но предложил пойти дальше и разместить инструкции по поведению на всех заправках.

“Неужели прислушались к моему письменному замечанию — повесить такие таблички? Только сделайте наклейками, а не на бумаге — чтобы ветром не снесло. И развесьте по всей стране — может, голодные научатся уважать водителей позади себя в очереди”, — написал он.

А как в других странах?

Проблема застрявших на время покушать автомобилей у колонок носит глобальный характер. В разных странах ее пытаются решить по-разному.

Так, на некоторых очень загруженных заправках (например, на магистралях в Швейцарии или Австрии) вводят ограничения на времени стоянки у колонки, а контроль осуществляется с помощью камер.

А в Великобритании в пиковые часы на АЗС в может работать специальный сотрудник, который направляет машины и следит, чтобы колонки не блокировались.

На некоторых заправках в США и Канаде, если вы блокируете колонку, стоя с выключенным двигателем, а сами находитесь в магазине, сотрудник может сделать предупреждение, а в крайних случаях — вызвать эвакуатор. Это считается нарушением правил стоянки на частной территории.

Часто на колонках и рядом с ним висят знаки и нанесена специальная разметка: “Fueling Vehicles Only. No Parking” (“Только для заправляющихся автомобилей. Не парковаться”).

“Белоруснефть” могла бы воспользоваться опытом других стран для решения проблемы и начать, например, с ограничения времени на колонке и установки знаков и разметки.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белоруснефть” уже реагировала на многочисленные жалобы белорусов в соцсетях на очереди на АЗС. Те часто пишут, что заправки превратились в “магазины” или “столовые”, а из-за желающих выпить кофе возникают долгие очереди.

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