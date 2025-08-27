Белоруска пожаловалась на «новую фишку» с ценниками в торговой сети. Что на самом деле?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2025 13:01 , Обновлено: 27.08.2025

В TikTok набрало популярность видео, в котором покупательница одной из крупных сетей по продаже электроники и бытовой техники рассказала о спорной ситуации с ценами. По её словам, она едва не переплатила почти в три раза за товар, взятый из акционной корзины.

В ролике покупательница показала корзину, наполненную товарами по сниженным ценам. Её внимание привлёк крупный ценник на компьютерную мышь с ценой 6,9 рубля. Взяв товар, который лежал непосредственно под этим ценником, на кассе она узнала, что его реальная стоимость — 19,9 рубля.

Однако позже оказалось, что в одной корзине находятся разные товары с разными ценами. Крупный ценник на 6,9 рубля относился к мыши одной марки, в то время как женщина взяла в руки мышь другой, более дорогой.

По словам женщины, в магазине ей объяснили, что эта наклейка является не ценником, а лишь «информационной табличкой».

На второй товар видны свои ценники, расположенные в стороне и чуть ниже.

Что в комментариях?

Публикация вызвала бурное обсуждение, и мнения комментаторов разделились.

Часть пользователей встала на сторону покупательницы, посчитав, что магазин обязан продать товар по цене, которая указана непосредственно у товара. «Ценник — это договор купить у магазина по указанной цене. Если на кассе выдаёт другое — жалобную книгу. Продадут по ценнику», — убеждён один из комментаторов.

«МАРТ им поможет разобраться, где табличка, а где ценник», — добавил другой.

Многие, наоборот, призвали к большей внимательности. «Интересно узнать логику. Если на телевизоре будет стоять ценник от микроволновки, вы тоже будете требовать, чтобы вам по той цене пробили?» — задал вопрос один из пользователей.

Ему вторили и другие: «Там два товара: один за 6,90, второй за 19,90. Она взяла тот, что за 19,90. Так что или возврат, или быть внимательнее надо, когда смотришь наименование товара».

Впрочем, некоторые заподозрили в такой выкладке товара не случайность, а продуманную маркетинговую уловку. «Это они хитро сделали. Вверху стоит заметный ценник, потом лежат мышки, а ещё ниже — другие ценники, красные, незаметные. Бизнес, ничего личного», — поделился своим мнением один из подписчиков.

А кто-то предположил, что товары были выложены правильно, а покупатели сами перемешали их в корзине.