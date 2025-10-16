Кубраков приказал отправить на АЗС Беларуси "рейдовые группы" и наладить контроль. Что изменится?

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Опубликовано: 16.10.2025 15:20 , Обновлено: 16.10.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил начальникам областных управлений и ГУВД Минска наладить постоянный контроль на автозаправочных станциях страны. Это решение стало реакцией на указание Александра Лукашенко, который раскритиковал водителей, «пьющих кофе» на АЗС и оставляющих автомобили у колонок, вместо того чтобы переставить их на парковку.

Иван Кубраков распорядился задействовать для мониторинга обстановки на заправках не только экипажи ДПС, но и камеры Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. По словам главы МВД, милиция должна «оперативно принимать меры реагирования».

Кроме того, в ведомстве решили создать рейдовые группы из сотрудников милиции общественной безопасности (МОБ) для патрулирования АЗС.

По информации пресс-службы МВД, с руководством заправок уже провели «профилактические беседы», в ходе которых напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности и о разделении зон продажи топлива и точек общепита. Как это будет реализовано на практике, пока неясно, но первые результаты можно ожидать в понедельник.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от МВД за три дня навести «железный порядок» на автозаправочных станциях. Соответствующее поручение глава государства дал премьер-министру Роману Головченко 16 октября на рабочем совещании с правительством.

Также Telegraf.news писал, что в последнее время белорусы действительно стали регулярно жаловаться в соцсетях на постоянные очереди на АЗС. Часть из них говорила о поведении отдельных автолюбителей, которые, действительно, пренебрегают правилами и не паркуют свои авто после заправки, задерживая очередь, пока они приготовят себе кофе.

Для таких государственная сеть автозаправочных станций “Белоруснефть” даже приготовила отдельную инструкцию с правилами хорошего тона для любого автомобилиста на АЗС.

«Белоруснефть» показала новую инструкцию по поведению на АЗС для всех водителей