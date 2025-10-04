"Белоруснефть" ответила на жалобы водителей на очереди на АЗС и предложила 2 способа заправиться быстрее

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2025 16:14 , Обновлено: 04.10.2025

Пресс-служба "Белоруснефти", крупнейшей сети автозаправочных станций Беларуси, опубликовала в своём официальном TikTok-аккаунте видеоролик, в котором наглядно показала автомобилистам, как можно избежать длительного ожидания в очередях на заправках. Водителям предложили на выбор 2 варианта, как расплатиться за топливо, не обращаясь к оператору АЗС.

Таким образом в компании отреагировали на многочисленные критические видео от водителей, которые регулярно появляются в соцсетях. В некоторых из них автомобилисты жаловались на длительное ожидание в очередях на заправках. Причём связано это, как правило, не столько с большим количеством машин, ожидающих заправки, сколько с тем, что операторам АЗС приходится не только отпускать топливо, но и обслуживать покупателей, пожелавших подкрепиться по пути: готовить сэндвичи, хотдоги, отпускать кофе и так далее.

Для автомобилистов, заехавших на АЗС исключительно по прямому назначению - заправить свою машину - очереди из желающих воспользоваться услугами фирменного кафе или магазина на станции становятся дополнительным раздражителем и источником для критики.

В компании “Белоруснефть” признали, что “время от времени бывают очереди”, поэтому для водителей, желающих сэкономить время (и терпение), придумали сразу два выхода:

воспользоваться мобильным приложением “Белоруснефти”,

оплатить топливо через кассу самообслуживания.

В первом случае человеку придётся сначала скачать приложение на свой смартфон, зарегистрироваться в нём, привязав свою банковскую карту (впрочем, сделать это нужно лишь однажды и дальше спокойно пользоваться им при необходимости).

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Припарковавшись у колонки, нужно, как обычно, вставить заправочный пистолет в бак авто, после чего открыть мобильное приложение и отсканировать QR-код, указанный на колонке. Если по какой-то причине у вас не получается отсканировать этот код, можно пойти другим путём: найти АЗС, на которой вы находитесь на карте в приложении, выбрать её и далее выбрать номер колонки, на которой вы планируете заправлять своё авто.

Следующим шагом будет выбор типа топлива, желаемого количества топлива или сумму, на которую вы хотите заправиться. То есть всю информацию, которую вы обычно озвучите оператору, нужно будет ввести самому через приложение. Нажав кнопку “оплатить”, после списания средств с карты начнётся подача топлива.

Во втором случае те же действия придётся выполнить уже не на личном гаджете, а на кассе самообслуживания, которые появились на многих АЗС компании. В “Белоруснефти” заявили, что они “понятные, простые и быстрые в использовании”.

В комментариях к видео некоторые зрители, впрочем, нашли недостатки в обоих вариантах. В первом случае проблема может возникнуть у пользователей “яблочных” смартфонов: в сентябре 2024 года компания Apple исключила фирменное приложение “Белоруснефти” из своего магазина App Store.

В этом случае в компании посоветовали владельцам телефонов на базе iOS воспользоваться web-версией приложения, зайдя через браузер Safari. Там же можно сохранить быстрый доступ к web-версии, чтобы в будущем быстро находить её:

нажать «Поделиться» - выбрать пункт «На экран Домой» - кликнуть «Добавить» в правом верхнем углу.

“Она сохраняет интерфейс приложения и обладает тем же функционалом”, - заверили в пресс-службе “Белоруснефти”.

Что же до касс самообслуживания, как справедливо заметил один из комментаторов, они есть далеко не на всех заправках компании. В ответ на это в пресс-службе подчеркнули, что “стараются ставить их на многие АЗС”.

Впрочем, по мнению большинства комментаторов, ни один из вариантов не решает проблему в корне:

“Да хоть десять приложений, смысл, если нельзя к колонке подъехать”, - указал на суть проблемы один из зрителей.

“Топливо отдельно, остальное отдельно. И запретить оставлять машину у колонки. Заправил - иди ешь, пей, спи, мойся”, - предложил своё решение другой.

В компании эту претензию не оставили без комментария.

“Мы стремимся обеспечить комфорт всем клиентам. Водители часто проводят в дороге много часов подряд, и для них важно не только заправиться, но и отдохнуть, перекусить. Мы поддерживаем культуру уважительного поведения между водителями, но повлиять на это напрямую не можем, однако работаем в этом направлении!”, - заявили в пресс-службе, заверив, что “при увеличении потока клиентов сотрудники АЗС стараются работать быстро и внимательно”.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что летом компания «Белоруснефть» в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала другой видеоролик, в котором напомнила водителям о «правилах хорошего тона» на автозаправочных станциях. В видео водителям посоветовали после заправки переставлять автомобиль на парковочное место, а не оставлять его у колонки, если они планируют посетить кафе. Видео с таким же посылом регулярно выкладывают и сами водители.

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