Кто из белорусов может получить отсрочку от службы в армии? В 2023 году поменяли критерии

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Опубликовано: 25.07.2023 18:21 , Обновлено: 25.07.2023

В 2023 году в Беларуси несколько изменился критерий отбора призывников в армию. Узнали, кто из белорусов может рассчитывать на отсрочку.

Отсрочка по здоровью

Список непризывных болезней прописан в постановлении Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года. Правда, надо отметить, что в начале 2023 года ведомства выпустили документ, который сократил первоначальный список, напомнил 1prof.by.

Например, если раньше при близорукости от 6 до 8 диоптрий призывник был «не годен в мирное время», то теперь «годен с ограничениями». Это же касается и людей с некоторыми степенями плоскостопия, с диагнозом «бронхиальная астма» (при отсутствии приступов в течение пяти лет, а также диагнозом «геморрой» (без выпадения узлов).

Кроме того, поменялось и требование к призывникам по весу: планку подняли с 90 до 100 килограмм. Призывники с ожирением второй степени и индексом массы тела более 37 кг/м2 стали «годными с незначительными ограничениями».

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Отсрочка по образованию

Согласно статье 32 Закона Беларуси «О воинской обязанности и воинской службе», право на отсрочку по учебе имеют получающие:

общее среднее образование;

профессионально-техническое;

среднее специальное образование в очной форме;

общее высшее образование;

специальное высшее образование в очной форме.

Касается это только белорусских вузов.

Также в закон внесли изменения, по которым учеба за границей теперь не основание для отсрочки. Исключения для студентов, обучающиеся за границей по направлениям госорганов в рамках реализации госпрограмм. Также исключение распространяется на тех, кто по состоянию на 16 мая 2023 года уже учился за рубежом и поступил на учебу до 18 лет (воспользоваться такой отсрочкой обе эти категории могут лишь раз).

Кроме того, отсрочку дадут врачам-интернам на время прохождения интернатуры и сдачи экзаменов.

Не пойдут на срочную службу и те, кто получает военно-техническую специальность в организациях по направлениям военных комиссариатов.

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По семейным обстоятельствам

На такую отсрочку могут рассчитывать молодые люди, имеющие:

родителя, являющегося инвалидом I или II группы, или членов семьи, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и не находящихся на полном гособеспечении (при отсутствии других трудоспособных лиц, способных этим заниматься);

беременную жену;

ребенка в возрасте до трех лет;

жену-инвалида І или ІІ группы;

ребенка-инвалида;

ребенка, воспитывающегося без матери;

двух детей;

родителя, не состоящего в зарегистрированном браке и не имеющего других трудоспособных детей, который имеет одного ребенка в возрасте до трех лет, или двоих и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или ребенка старше 18 лет, являющегося инвалидом I или II группы;

мать со сроком беременности 28 недель и более, которая не состоит в зарегистрированном браке и не имеет других трудоспособных детей;

одного и более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет;

братьев и сестер старше 18 лет, если они получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное образование или являются инвалидами I или II группы, – при отсутствии других лиц, которые могли бы взять их на содержание.

В 2023 году в закон внесли поправки по которым, если в семье есть несколько человек, имеющих право на отсрочку по семейным обстоятельствам, то служить пойдет лишь один из них по ходатайству семьи.

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Другие основания для отсрочки

Отсрочку предоставят молодым людям, осуществляющим депутатские полномочия – на время действия этих полномочий.

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