Минобороны решило ввести новый предмет «для всех студентов белорусских вузов». Когда?

Опубликовано: 31.05.2023 17:18 , Обновлено: 31.05.2023

Выступая 31 мая в парламенте, Виктор Хренин, министр обороны Беларуси заявил, что предмет, рассказывающий об армейской службе, введут с нового учебного года. По его словам, совместный документ с Минобразования уже принят, а часы на изучение курса выделены.

“Начальная военная подготовка будет преподаваться всем студентам страны”, цитирует Sputnik главу военного ведомства.

Министр заявил, что в будущем предусматривается подготовка белорусов, желающих защищать Беларусь «добровольно, но по каким-либо причинам не попадают по мобилизации». Таких людей будут обучать владению оружием.

Виктор Хренин отметил, что возрастных и гендерных ограничений, для слушателей этой программы, нет.

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