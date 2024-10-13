Когда в Беларуси ждать заморозки до -2°C? Синоптики предупредили о дождях и "сильном ветре"

Опубликовано: 13.10.2024 18:40 , Обновлено: 13.10.2024

Аномально теплый сентябрь уже давно позади, и теперь в Беларуси - настоящая осень. Для любителей дождливой погоды, конечно, это плюс, но вместе с осадками приходят и ночные заморозки. Синоптики рассказали, когда ждать похолодание и "сильный порывистый ветер" на предстоящей неделе.

Как рассказал в эфире программы “Метеогид” на телеканале ОНТ синоптик Дмитрий Рябов, на неделе с 14 по 20 октября “осенние процессы станут более явными, ночами все чаще будут слабые заморозки”, а похолодание будут сопровождать дожди. “Хотя изредка солнце все же будет выглядывать из-за облаков”, - заверил Рябов.

По его прогнозу, в начале недели ( 14 и 15 октября ) на погоду окажут влияние атмосферные фронты и влажные воздушные массы, которые принесут в большинство районов Беларуси дожди “различной интенсивности”. Эти же осадки, но уже кратковременные, пообещал Рябов в середине недели.

А вот каким прогнозом погоды поделился Белгидромет. Там подтвердили информацию Рябова о том, что в понедельник, 14 октября , погоду в Республике будут определять атмосферные фронты, уточнив, что они от циклона, который идет с юга Балтики на территорию Беларуси. В целом в этот день ожидается облачная погода, но без дождей не обойдется, рассказали в Белгидромете.

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Им компанию составит ветер, который, по данным специалистов, будет 14 октября “умеренным, местами порывистым”, а местами в юго-западных районах Беларуси утром и днем - “сильным порывистым”. Ночью столбик термометра покажет +2..+8°С, а днем - +7..+12°С.

Во вторник, 15 октября , территория страны, как спрогнозировали в Белгидромете, окажется в тыловой части циклона, центр которого переместится на Верхнюю Волгу. И на этот день синоптики пообещали дожди, причем на большей части Республики. А вот что спрогнозировали по температуре: ночью - +2..+8°С, днем - +7..+13°С.

В среду, 16 октября , погоду в стране будут определять в основном неустойчивые воздушные массы, а днем в западных и центральных районах - область повышенного атмосферного давления, рассказали в Белгидромете. И снова дожди, но кратковременные днем в отдельных районах по востоку Беларуси. В целом же в среду, по прогнозу специалистов, погода будет облачной с прояснениями.

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Ночью 16 октября пообещали +1..+6°С, при прояснениях - заморозки 0..-2°С, а днем ожидается +5..+12°С.

Ранее Telegraf.news писал, что сентябрь 2024-го стал самым теплым первым осенним месяцем за все время метеорологических наблюдений в Беларуси. Об этом сообщили в Белгидромете. Сохранится ли такая «положительная аномалия» до конца года или температура, наконец, вернется к климатической норме? Посмотрели, что сулят белорусам международные прогностические модели.

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