ГАИ призвала белорусских водителей осенью опускать стёкла во время движения. Зачем и при каких погодных условиях?

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Опубликовано: 11.10.2024 11:29 , Обновлено: 11.10.2024

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей об оранжевом уровне опасности на дорога 11 октября. Основными факторами опасности в этот день, по словам инспекторов, для водителей станут сильные дожди и густой туман. Автомобилистов призвали соблюдать предельную осторожность за рулём и дали ряд рекомендаций по вождению в непогоду.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов, по мнению инспекторов ГАИ, является туман, поскольку он “значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля”. Это, как утверждают в ГАИ, приводит к увеличению числа столкновений авто и наездов на пешеходов.

Для того, чтобы избежать ДТП, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома рекомендовали придерживаться следующих правил во время сильного тумана:

проверять работу всех систем автомобиля, в том числе, фар, габаритных огней и тормозов, перед поездкой,

включать на дороге габаритные огни, ближний свет или противотуманные фары,

снижать скорость,

соблюдать безопасную дистанцию,

не отвлекаться на мобильные устройства,

не совершать внезапных маневров, то есть не обгонять, не перестраиваться, не идти на опережение и не тормозить на участке, окутанном густым туманом.

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Фото: Onliner.by

Помимо вполне понятных советов в ГАИ дали и одну нетривиальную рекомендацию - опустить стёкла в автомобиле во время движения в густом тумане. В ведомстве не пояснили, как это должно помочь водителю безопаснее проехать “молочный” участок. Однако, ранее аналогичные рекомендации автомобилистам давали российские спасатели.

Специалисты объяснили, что в условиях тумана у человека значительно искажается восприятие - как расстояния до предметов, так и их цвета. Поэтому водителям рекомендуют ориентироваться не на дороге не только на задние огни попутной машины, но на дорожное полотно и на звуки окружающей обстановки. Именно для этого, по мнению специалистов, во время тумана лучше опускать стёкла. Так, по их словам, “будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги”.

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“В тумане расстояния искажаются, предметы кажутся дальше, чем есть на самом деле. Увеличьте дистанцию и боковой интервал, снизьте скорость, включите противотуманные фары. Не забывайте, что в сырую погоду асфальт может быть мокрым из-за конденсата даже без дождя,” - напомнили в ГАИ.

Более того белорусские инспекторы советуют прекратить движение, если из-за тумана видимость снижается до опасного уровня или же ехать становится опасно из-за интенсивного ливня. В этом случае водителям рекомендуют плавно замедлиться, включить аварийную световую сигнализацию и покинуть проезжую часть.

Что касается рекомендаций для пешеходов в такую непогоду, то им посоветовали надеть яркую одежду “повышенной видимости”, не пренебрегать фликерами в сумерках и по ночам и пока отказаться от своих средств персональной мобильности и велосипедов, а переходя дорогу, обязательно “убедиться, что водители вас заметили и успели остановиться”.

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