ГАИ призвала белорусских водителей осенью опускать стёкла во время движения. Зачем и при каких погодных условиях?
Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей об оранжевом уровне опасности на дорога 11 октября. Основными факторами опасности в этот день, по словам инспекторов, для водителей станут сильные дожди и густой туман. Автомобилистов призвали соблюдать предельную осторожность за рулём и дали ряд рекомендаций по вождению в непогоду.
Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов, по мнению инспекторов ГАИ, является туман, поскольку он “значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля”. Это, как утверждают в ГАИ, приводит к увеличению числа столкновений авто и наездов на пешеходов.
Для того, чтобы избежать ДТП, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома рекомендовали придерживаться следующих правил во время сильного тумана:
- проверять работу всех систем автомобиля, в том числе, фар, габаритных огней и тормозов, перед поездкой,
- включать на дороге габаритные огни, ближний свет или противотуманные фары,
- снижать скорость,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- не отвлекаться на мобильные устройства,
- не совершать внезапных маневров, то есть не обгонять, не перестраиваться, не идти на опережение и не тормозить на участке, окутанном густым туманом.
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Помимо вполне понятных советов в ГАИ дали и одну нетривиальную рекомендацию - опустить стёкла в автомобиле во время движения в густом тумане. В ведомстве не пояснили, как это должно помочь водителю безопаснее проехать “молочный” участок. Однако, ранее аналогичные рекомендации автомобилистам давали российские спасатели.
Специалисты объяснили, что в условиях тумана у человека значительно искажается восприятие - как расстояния до предметов, так и их цвета. Поэтому водителям рекомендуют ориентироваться не на дороге не только на задние огни попутной машины, но на дорожное полотно и на звуки окружающей обстановки. Именно для этого, по мнению специалистов, во время тумана лучше опускать стёкла. Так, по их словам, “будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги”.
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“В тумане расстояния искажаются, предметы кажутся дальше, чем есть на самом деле. Увеличьте дистанцию и боковой интервал, снизьте скорость, включите противотуманные фары. Не забывайте, что в сырую погоду асфальт может быть мокрым из-за конденсата даже без дождя,” - напомнили в ГАИ.
Более того белорусские инспекторы советуют прекратить движение, если из-за тумана видимость снижается до опасного уровня или же ехать становится опасно из-за интенсивного ливня. В этом случае водителям рекомендуют плавно замедлиться, включить аварийную световую сигнализацию и покинуть проезжую часть.
Что касается рекомендаций для пешеходов в такую непогоду, то им посоветовали надеть яркую одежду “повышенной видимости”, не пренебрегать фликерами в сумерках и по ночам и пока отказаться от своих средств персональной мобильности и велосипедов, а переходя дорогу, обязательно “убедиться, что водители вас заметили и успели остановиться”.
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