Какой будет зима 2024/2025 в Беларуси? Синоптики рассказали, как на морозы и снегопады повлияет слабый полярный вихрь

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Опубликовано: 09.10.2024 11:29 , Обновлено: 09.10.2024

Американские климатологи и метеорологи в эти дни с интересом наблюдают за развитием полярного вихря, от которого напрямую зависит то, какой будет грядущая зима. Предварительные выводы специалистов говорят о том, что таким слабым, как сейчас, в начале октября он не был с 1981 года, а значит, нужно готовиться к очередным природным аномалиям. Узнали, что сулит слабый полярный вихрь белорусам зимой 2024/2025 - обильные снегопады и крепкий морозец или же мягкую и практически бесснежную погоду.

Как пояснили эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe, в настоящее время вокруг всего северного полушария сформировались сильные аномалии атмосферного давления, из-за чего наблюдается “необычайно слабый” полярный вихрь. Он формируется в стратосфере над Северным полюсом и не только напрямую влияет на погоду “здесь и сейчас”, но и обуславливает характер погоды на весь зимний период в северном полушарии планеты.

[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Полярная ячейка, как правило, обретает чётко выраженные очертания зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а летом заметно уменьшается или даже полностью исчезает. [/info_b]

На слабое развитие вихря специалисты обратили внимание ещё в сентябре, но и по прошествии месяца ситуация не сильно улучшилась. Это самый слабый полярный вихрь к началу октября за последние 40 лет, признались они и объяснили, чем это “грозит” жителям северного полушария в ближайшие месяцы.

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Чем грозит “размытие” полярного вихря”?

Дело в том, что при “размытии” полярного вихря более холодный воздух с полюсов выносится за его пределы - холодные воздушные массы устремляются на континенты - Северную Америку и Евразию. Поскольку сейчас мы находимся только в начале октября, никаких мощных масс холодного воздуха пока не сформировано, поэтому мы пока не ощущаем каких-то существенных аномалий. Но если ситуация не исправится в ближайшие несколько недель, предупредили метеорологи, мы ощутим их на себе во всей мощи.

Как пояснили специалисты, при сильном/стабильном полярном вихре вокруг Северного полюса создаётся сильная полярная циркуляция и струйное течение. Это удерживает более холодный воздух в Полярном круге, создавая более мягкие условия на близлежащих континентах зимой.

Напротив, слабый/нестабильный полярный вихрь не способен сформировать устойчивую схему воздушных потоков. В результате вихрь не может сдерживать холодный воздух и он вырывается из полярных регионов, обрушивая на континенты обильные снегопады и сильные морозы.

Иллюстрация стабильного и нестабильного полярного вихря / Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

Именно это, судя по предварительным прогнозам международных экспертов, и ожидает Северную Америку и Европу (а следовательно - и Беларусь) этой зимой.

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“Если такие условия будут наблюдаться в период с декабря по февраль, это почти наверняка означало бы снегопады и волну холодного воздуха”, - пояснили специалисты.

Впрочем, метеорологи признали, их долгосрочный прогноз не может быть точным. Так, согласно анализу NASA, такую же картину с рекордно низкими значениями вихря можно было наблюдать в октябре 1981 года. Тогда полярный вихрь также очень медленно и неохотно раскручивался до нормальных значений и так и не набрал обычную силу. Однако, в том году в начале декабря стратосферные ветры изменили своё направление из-за внезапного стратосферного потепления, которое и задало тон оставшейся части зимы.

“Конечно, никто не может гарантировать или даже сказать, что у нас будет такая же картина зимой 2024/2025. Но мы смотрим на то, как прошлые аномалии и необычные события отразились на грядущей зиме, и видим, что небольшие изменения могут иметь далеко идущие последствия”, - резюмировали специалисты.

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