Когда в Беларуси массово пойдут грибы осенью 2024 года? Эксперты назвали 3 главных фактора и дали прогноз

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Опубликовано: 30.09.2024 08:46 , Обновлено: 29.09.2024

Оправдает ли грибной сезон в этом году ожидания белорусов? Хотя многие грибники уже давно рыщут по лесу в поисках своих любимых экземпляров, урожай в некоторых регионах оставлял желать лучшего. Когда же можно ожидать настоящего изобилия грибов?

Грибной сезон - тема, вызывающая большой интерес у любителей собирать эти лесные сокровища каждый год. Хотя у многих людей сбор грибов ассоциируется с осенью, грибной сезон длится практически круглый год. Именно погодные условия оказывают решающее влияние на то, когда и в каком количестве появятся грибы. Эксперты спрогнозировали, что самое большое грибное нашествие может наступить уже совсем скоро. Что же ждет нас осенью 2024 года?

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Факторы роста грибов

Грибники с нетерпением ждут осенней россыпи лесных даров, но когда именно он наступит, зависит от погоды.

По словам польского эксперта по грибам, создателя сайта grzyby.p Марека Сноварски (Marek Snowarski), достаточное количество осадков и влажная почва необходимы для того, чтобы грибы могли развиваться.

В последние дни в Беларуси прошли дожди, которые, хотя и были незначительными на большей части территории страны, выпадали в течение нескольких дней, способствуя увлажнению почвы. Исходя из слова эксперта, уже в начале октября может появиться долгожданная грибная сыпь.

Помимо влаги, предпосылками для этого являются прогретая почва и отсутствие крупных летних грибных местонахождений , отметил грибной “синоптик” Марек Сноварски.

Он также обратил внимание, что в последние десятилетия массовый рост грибов сместился на октябрь. Еще 20-30 лет назад самый большой урожай был в сентябре, но из-за потепления климата грибы появляются позже. Если эта тенденция сохранится, то, возможно, в будущем пик грибного изобилия сместится на ноябрь или даже декабрь.

Будет ли погода в октябре идеальной для роста грибов?

К слову, согласно прогнозу известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, начало октября будет менее теплым и более влажным. На значительной части территории ожидаются кратковременные дожди.

“В целом октябрь обещает быть теплее обычного, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5°С. […] В течение месяца ожидается примерно столько же осадков, сколько обычно бывает в это время года. В среднем, будет от 11 до 16 дней с дождем”, — озвучил Рябов свой прогноз.

Таким образом, учитывая названные польским экспертом факторы для роста грибов, у белорусов есть все шансы собрать полные корзины в октябре.

Где искать грибы?

Несмотря на оптимистичность прогнозов, стоит помнить, что появление грибов - явление очень локализованное. Даже в пределах одного леса обилие грибов может сильно различаться.

Поэтому стоит следить за грибными форумами и дискуссионными группами, где можно найти самую свежую информацию о том, где искать грибы.

Например, белорусы делятся локациями и фотографиями своих лесных находок в группе Вконтакте “Грибы. Грибные войска Беларуси” или в специализированных телеграм-каналах.

Например, в конце сентября грибники рассказали, что больше всего в белорусских лесах сейчас опят. Некоторые писали, что появились боровики, подосиновики, а вот подберёзовики «явно пошли на спад». Другие с сожалением добавили, что «урожай не сопоставим с прежними годами», однако и сейчас, если постараться, можно насобирать целую корзинку.

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Календарь грибника - когда искать те или иные виды?

Чтобы повысить шансы на удачный сбор грибов, стоит ознакомиться с календарем грибника. У разных видов грибов есть свои предпочтения в отношении условий окружающей среды и времени года. Например:

Боровики наиболее распространены с июля по октябрь.

Лисички можно собирать с июня по октябрь.

Маслята появляются с августа по октябрь.

Рыжики растут с августа по октябрь.

Хотя грибной сезон в этом году выглядит многообещающе, стоит помнить, что сбор грибов требует терпения и умения определять отдельные экземпляры. Собирая грибы, всегда будьте осторожны и выбирайте только те, в съедобности которых вы абсолютно уверены.

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