Как быстро вырастают грибы после дождя? Вот когда белорусам нужно идти за боровиками и лисичками

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.09.2024 15:29 , Обновлено: 13.09.2024

Устоявшаяся в Беларуси жара вынудила многих заядлых грибников отложить корзинки в сторону. Из-за продолжительной засухи грибы практически исчезли из лесов, а во многих регионах в связи с пожароопасной обстановкой походы в лес запретили. Тем не менее синоптики уже пообещали белорусам скорый приход долгожданных дождей. Появления каких грибов стоит ожидать в лесах после первых осадков?

Для того, чтобы грибница начала производство плодовых тел, одним видам грибов нужны недели, другие же “созревают” за пару дней.

Погодные условия после дождя играют важную роль в этом процессе. Оптимальная температура для этого составляет 10-20 °C выше нуля, при этом уровень влажности должен быть высоким.

Если такие условия сохранятся хотя бы несколько дней, то некоторые грибы можно будет собрать уже через 12 часов после дождя.

Таким образом, не стоит откладывать сбор грибов, если прошел дождь и установилась тёплая туманная погода. Лучше отправляться на поиски уже на 2-3 сутки после осадков. К слову, плодовые тела будут появляться, пока столбик термометра не опустится до 5 °C

Как быстро вырастают разные виды грибов?

Каждый гриб растёт в своём темпе, но есть виды, которые быстрее всего вырастают сразу после осадков. Условно все грибы можно разделить на быстрорастущие и медленнорастущие.

В первую когорту, например, входят: сыроежки, рыжики, подберёзовики, подосиновики и моховики. Ко второй категории относятся: боровики, лисички, сморчки, грузди.

Сколько же нужно времени грибам для того, чтобы вырасти?

Маслята - 3 дня;

Зелёнки - 3 дня;

Подберёзовики - 6 дней;

Подосиновики - от 3 до 5 дней;

Опята - 7 дней;

Белые грибы - от 5 до 10 дней.

Лисички - 10 дней;

[info_b]Рост грибов может замедляться из-за изменений температуры. Чем холоднее становится, тем медленнее они растут.[/info_b]

Рекордсменами по созреванию по праву считаются весёлки и сморчки. Они вырастают до 30 см всего за 1 час.

Стоит отметить, что разные виды грибов также часто имеют свои предпочтения в отношении почвы и солнечного света. Если вам нужны конкретные экземпляры, вам придется искать их в правильных местах. Например, белые грибы особенно любят соседство с дубами, а маслята обычно встречаются под соснами и лиственницами.

Ранее Telegraf.news на начало сентября в Беларуси установилась аномально засушливая погода, которая, кажется, не даёт никакой возможности для роста грибов. Однако некоторые “тихие охотники” не сидят на месте и продолжают ходить в разведку. Оказалось, что, невзирая на долгое отсутствие дождей, грибы в лесах по-прежнему можно найти. Посмотрели, какими находками хвастались белорусы в первую неделю сентября.

«Им хоть бы хны, бессмертные» — Белорусские грибники показали, что собирают в лесах, невзирая на засуху