"Растут как на дрожжах" — Белорусы ринулись в лес за грибами. Какой из районов "в этом году отжигает?"

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Опубликовано: 29.09.2024 12:40 , Обновлено: 29.09.2024

Ещё недавно Министерство лесного хозяйства предупреждало белорусов о штрафах за посещение лесов с высоким классом пожарной опасности. И вот пару дней назад в ведомстве сняли запрет сразу с Витебской, Гродненской, некоторых районов Минской, Могилёвской, Брестской и Гомельской областей. Собственно, этим тут же воспользовались любители "тихой охоты", которые массово ринулись за грибами.

Судя по сообщениям в тематических чатах и соцсетях, больше всего в белорусских лесах сейчас опят. Некоторые писали, что появились боровики, подосиновики, а вот подберёзовики “явно пошли на спад”. Другие с сожалением добавили, что “урожай не сопоставим с прежними годами”, однако и сейчас, если постараться, можно насобирать целую корзинку.

“После ночного дождичка заглянул в свои места в Солигорском районе. Грибы есть, больше единично. Появились белые (в основном переростки), много опят”, — написал один из белорусов. Другой тут же добавил, что и “у него пошла опята”, отметив, что дело было в Смолевичском районе Минской области.

“Крыжовка… После ночной смены куда едет мужчина? Скажете, домой, мол, кушать и спать… Но только не мужчина-грибник! Эта категория мужчин бежит в лес. А тем более там опята сейчас растут”, — поделился в одном из тематических чатов ещё кто-то.









































































Кроме того, обилием грибов белорусы хвастались в Брестском районе, подчеркнув, что “в этом году регион отжигает”, а вот в Столбцовском направлении “народу было столько, что было не до съёмок”. Также целые поляны жители Республики наблюдали в Вилейском, Логойском, Стародорожском и Дзержинском районах Минской области.

“Поехали мы, значится, сегодня в опята, а опята растут как на дрожжах! Вчера совсем малюпасы, а сегодня уже хорошего собирательного размера”, — написала ещё одна белоруска, подкрепив слова фотографиями сочных и красивых грибов.

Где в Беларуси сняли запрет на посещение лесов?

По данным на 13:00 воскресенья, 29 сентября, в Республике свободными для посещения Минлесхоз определил Витебскую, Гродненскую, часть Минской, Могилёвской, Гомельской и Брестской областей. Собираясь за грибами, стоит учитывать, что пожароопасная обстановка часто меняется и отслеживать интерактивную карту следует постоянно. Делать это можно на официальном сайте ведомства, то есть здесь.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза по состоянию на 13:00 29 сентября

Ранее Telegraf.news писал, что в Беловежской пуще обнаружили очень редкий и уникальный гриб — гериций гребенчатый (Hericium erinaceus Pers), который также называют “львиной гривой”. Он выглядит как мохнатое облако или как волосы, стекающие вниз.

В Беларуси нашли редкий мохнатый гриб-«львиная грива». Можно ли его есть?