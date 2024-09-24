Как легко закатать грибы на зиму? Этот рецепт маринования от шеф-повара подойдёт для всех видов

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Опубликовано: 24.09.2024 09:09 , Обновлено: 24.09.2024

Маринованные грибы - одни из самых желанных закаток в зимний сезон. Уже сейчас многие грибники приносят полные лукошки лесного урожая и начинают "шерстить" интернет в поисках лучшего рецепта маринования. Польский шеф-повар Магда Гесслер поделилась своим универсальным рецептом и рассказала, на какие моменты стоит обратить внимание при мариновании грибов, чтобы получить идеальную закатку.

Маринование грибов - отличный способ сохранить собранный лесной урожай на долгие месяцы. Такая заготовка всегда приятно разнообразит праздничный стол и послужит добавкой ко многим блюдам. Рецептов маринованных грибов с добавлением уксуса существует множество. Однако зачастую вкус получившейся закатки определяет ряд нюансов в виде подбора специй и не только.

Гесслер отметила, что к маринованию пригодны большая часть популярных грибов, включая лисички, подберёзовики, белые, маслята, подосиновики и опята. Мариновать грибы можно как отдельными видами, так и в варианте ассорти. Важно выбирать небольшие и молодые экземпляры без повреждений, а также подготавливать грибы перед маринованием как следует (тщательно очищать, мыть, обрезать ножки).

Следующий этап - подготовка маринада из воды и уксуса со специями. Именно особенность маринада придаёт желанный вкус маринованным грибам. У каждого набор специй может быть свой. Он может включать гвоздику, лавровый лист, горчицу и разные виды перца. Польский шеф-повар посоветовала сосредоточиться на классике с 3 специями. Однако вместо обычного уксуса использовала винный уксус.

Маринованные грибы по рецепту Магды Гесслер

Ингредиенты:

1 кг грибов (например, опят, боровиков, подберезовиков),

2 стакана воды,

стакан яблочного уксуса,

1-2 столовые ложки сахара,

2 чайные ложки соли,

2 луковицы,

3-4 зернышка душистого перца,

3-4 лавровых листа.

Приготовление:

Грибы тщательно очистите и нарежьте на более мелкие кусочки. Поместите их в подсоленную воду и варите 30 минут. Затем процедите и разложите по стерилизованным банкам. Вскипятите воду с уксусом, нарезанным луком и специями. Приправить солью и сахаром. Готовьте ещё 5 минут. Горячий рассол разлейте по банкам с грибами – так, чтобы жидкость покрывала их, но не забудьте оставить немного места под крышкой. Плотно закройте банки и поставьте их вверх дном. Перед употреблением храните банки в темном месте не менее месяца .

Ранее Telegraf.news писал о том, что осенью леса все больше наполняются ароматом свежих грибов, которые многие с удовольствием собирают для будущих кулинарных экспериментов. Чтобы разнообразить меню, попробуйте замариновать грибы азиатским способом. Это отличная закуска, которая также прекрасно сочетается с рисом, лапшой салатами и не только.

Как приготовить грибы по-азиатски? Секрет не только в маринаде