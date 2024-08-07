Когда в Беларусь рванет "супергорячий" воздух? Синоптики предупредили не только о дождях

Опубликовано: 07.08.2024 20:51 , Обновлено: 07.08.2024

Август радует "умеренным" летом любителей нежаркого лета. На 8 - 10 августа Белгидромет спрогнозировал в среднем около +25°С днем и местами кратковременные дожди. А вот дальше, по информации синоптиков Telegram-канала Nadvorie, в Беларусь придет "супергорячий" воздух.

В четверг, 8 августа , по прогнозу Белгидромета, погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а ночью в восточной части Республики сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Там же, на востоке, ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем - преимущественно без осадков.

Ветер синоптики спрогнозировали на этот день северо-западный слабый в ночные часы и от слабого до умеренного днем (а при грозах - порывистый). Ночью температура воздуха составит +10 .. +16°С , днем - от +23°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны.

В пятницу, 9 августа , по данным Белгидромета, на погоду будут влиять фронтальные разделы, которые смещаются с Западной Европы. Ночью на западе Беларуси, а утром и днем по большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.

Ветер 9 августа будет неустойчивый, от слабого до умеренного, а при грозах так же, как и 8 августа, порывистый. Ночью столбик термометра будет на уровне +10 .. +17°С , а в дневные часы - +21 .. +28°С .

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В субботу, 10 августа , как рассказали в Белгидромете, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Ветер в этот день ожидается западный и северо-западный умеренный, а при грозах порывистый, днем в отдельных районах - сильный порывистый.

В ночные часы 10 августа температура воздуха составит +11 .. +18°С , днем - +20 .. +26°С . В целом же, погоду в этот день будут определять атмосферные фронты.

А вот с понедельника, 12 августа, как написали в Telegram-канале Nadvorie, с северной Африки через Испанию, Францию, Германию и Польшу и затем на восток, то есть в сторону Беларуси, “рванет супергорячий воздух”.

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“К вечеру 14 августа ECMWF [European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды] рассчитывает его прибытие в наш регион”, - сообщили в источнике.

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является достоверным. [/info_b]

Согласно данным сервиса Windy.com, в среду, 14 августа, жарче всего будет в Бресте - +29°С. В Гродно в этот день ожидается +28°С, Минске - +25°С, Витебске - +24°С, Могилеве - +24°С, Гомеле - +25°С.

Скриншот: Windy.com

Ранее Telegraf.news рассказывал, что ученые изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ на вопрос о том, почему в последние годы штормы стали чаще, а количество осадков значительно выросло. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

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