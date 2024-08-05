Почему СМС от МЧС приходили белорусам уже после урагана? В ведомстве объяснили

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Опубликовано: 05.08.2024 09:45 , Обновлено: 05.08.2024

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) ответили на вопрос, почему белорусам приходили СМС о непогоде уже после того, как "разбушевавшийся ветер повалил пару деревьев в соседнем дворе". А также рассказали, почему иногда после сообщений "ничего из написанного не осуществляется".

По информации ведомства, это происходит по нескольким причинам.

“МЧС не прогнозирует гидрометеорологическую обстановку, а получает данные от Белгидромета. А потом, опираясь на полученную информацию, в случае, если есть угроза для населения или территорий, задействует систему СМС-рассылки”, — озвучили спасатели первую из них.

«Наверное, увлеклись» — Глава МЧС рассказал, что не так с SMS-предупреждениями для белорусов о непогоде

Во-вторых, в министерстве подчеркнули, что “погода меняется очень быстро” и то, что ожидалось утром, не всегда может произойти вечером”.

“Также обстановка может измениться прямо на глазах. Например, если брать грозу, то даже в одном населенном пункте может быть на одной улице ливень с градом и сильным ветром, а на соседних – только пара капель дождя”, — добавили там.

Так выглядят СМС от МЧС

Кроме того влияет и время доставки СМС. Дело в том, что операторы рассылают сообщения по всей Беларуси “от 1 до 6 часов”.

“Например, последняя рассылка об опасном штормовом явлении была выполнена более чем на 7 млн. абонентов, и все получили СМС в разное время: кто-то через час, кто-то через три часа”, — рассказали в ведомстве.

Также спасатели подчеркнули “рассылка идет всем выбранным абонентам мобильных операторов. Исключить человека из рассылки не представляется возможным”.

“ВАЖНО! МЧС не ставит перед за собой цель завалить вас «назойливыми» сообщениями. МЧС заботится о вашей безопасности, потому что когда предупрежден – значит вооружен”, — резюмировали в министерстве.

Фото иллюстрационное

«Должного прогноза не получили»

К слову, ранее министр чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадим Синявский возмутился работой белорусских синоптиков и некоторых государственных органов в середине июля, когда на Гомельскую и Могилевскую области обрушился сильный шторм.

«Мы от наших синоптиков должного прогноза по тем событиям, которые произошли 14-го числа, не получили. Начали получать, когда все уже произошло», — заявил он.

«Должного прогноза не получили» — Глава МЧС возмутился работой белорусских синоптиков и некоторых госорганов

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Фото иллюстрационное

Согласно прогнозам Белгидромета, на второй неделе августа белорусов ожидают дожди и грозы с похолоданием до +9.

Так, в МЧС назвали факторы опасности во время гроз и сильных дождей:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

нарушение электроснабжения;

возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях;

значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;

подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

Каким будет последний месяц лета, доподлинно неизвестно, но уже сейчас некоторые специалисты сделали предварительный прогноз на август, писал Telegraf.news.

По их мнению, в Беларуси обещает быть «на 1–2° теплее обычного». Более того, согласно климатической модели CFSv2, август должен быть и более сухим, чем всегда.

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