Под Кобрином сильным ветром повалило водонапорную башню. МЧС и белорусы показали разгул циклона Kirsti

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Опубликовано: 29.07.2024 15:51 , Обновлено: 29.07.2024

Циклон "Кирсти", пришедший на Европейский континент с Северной Атлантики и добравшийся в выходные до Беларуси, в понедельник, 29 июля, принёс во многие регионы сильный штормовой ветер. Кое-где он уже натворил немало бед, с которым пришлось разбираться спасателям и энергетикам. Между тем, синоптики предупредили белорусов о том, что выдыхать пока рано: непогода задержится как минимум на сутки в четырёх регионах страны.

Утром печальные итоги прохождения грозового фронта подвели региональные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, энергетики и коммунальные службы. Чаще всего в сводках оперативных служб фигурировали сообщения о поваленных деревьях, повреждённых сильным ветром линиях электропередач, повреждённых частных жилых домах и автомобилях. Однако, зафиксированы и из ряда вон выходящие происшествия.

Так, в деревне Ерёмичи Кобринского района Брестской области порывов штормового ветра не выдержала металлическая водонапорная башня высотой около 14 метров. В результате её падения без воды остались 10 многоквартирных и 61 частный жилой дом. В МЧС сообщили, что водоснабжение в деревне удалось оперативно восстановить.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, по данным ведомства, под агрогородком Еремичи Кореличского района Гродненской области упавшей веткой дерева придавило лесника. Мужчину госпитализировали.

https://youtu.be/oOnoTqy06Hs

В Минэнерго днём 29 июля сообщили, что число аварийных бригад, задействованных в устранении последствий непогоды, пришлось увеличить вдвое из-за шквалистого ветра. Количество аварийных отключений в первой половине дня из-за падения деревьев и веток на провода лишь увеличилось, а энергетикам пришлось оперативно создать ситуационный штаб по ликвидации отключений.

По данным на 13:00, подачу электричества вернули в 952 пострадавших населенных пункта, ещё в 474 пунктах работы продолжаются. По данным ведомства, больше всего на этот раз пострадали Гродненская и Минская области.

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В свою очередь белорусы из самых разных регионов страны с выходные начали активно выкладывать ролики в соцсетях, по которым можно понять, насколько сильным были порывы ветра в самый разгар ненастья. Причём авторы многих роликов отмечали, что кое-где такая непогода держится уже вторые сутки.

Тем временем в Белгидромете объявленный на сегодня для всей Беларуси оранжевый уровень метеоопасности продлили ещё на сутки для четырёх из шести областей.

Согласно оперативным данным синоптиков, на 29 июля объявлен оранжевый уровень метеоопасности. Усиление западного ветра наблюдалось уже в воскресенье по западу страны и в Минске. По прогнозам специалистов, во вторник, 30 июля , ночью и утром на большей части территории страны порывы ветра могут достигать 15-20 м/с (то есть 72 км/ч):

в Минской,

в Гродненской,

в Брестской,

в Гомельской областях.

Такая ситуация сохранится как минимум до 9:00 30 июля, а до конца дня - по всей территории Беларуси объявили жёлтый уровень опасности из-за потенциально опасных гроз, ветра, а в в Минской области - ещё и ливней.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 30 июля 2024 года

Ранее Telegraf.news рассказал, что коммунальные службы Минска в понедельник, 29 июля, перевели в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза Белгидромета.

ЖКХ Минска перевели на усиленный режим работы из-за ветра в 97 км/ч. Куда сообщать о последствиях непогоды?