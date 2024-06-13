Когда ливни покинут Беларусь и ждать ли жару от фронтов из Украины? Синоптики озвучили прогноз на выходные

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Опубликовано: 13.06.2024 11:47 , Обновлено: 13.06.2024

Белорусские синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные, 15 и 16 июня - жителям каких регионов в ближайшие дни ещё предстоит пережить очередную порцию гроз с ливнями, а где будет сухо. Кроме того, специалисты сделали предварительный прогноз того, как изменится погодная ситуация с приходом атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс с территории Украины. Вернётся ли в Беларусь 30-градусная жара?

Согласно прогнозу Белгидромета, ближайшие сутки погоду в стране ещё будет определять атмосферный фронт, который принёс повсеместные сильные дожди. Могилёвской области спрогнозировали грозы с порывистым ветром, а температуру - в диапазоне +8..+14°С ночью и до +16..+22°С днём по стране (на Могилёвщине - до +24°С).

Согласно карте системы метеонаблюдений Белгидромета, в ближайшие сутки потенциально опасные грозы могут накрыть Витебскую, Могилёвскую и Гомельскую области, а на Гродненщине и Брестчине возможны сильные дожди.

Карта системы метеонаблюдений Белгидромета на 13-14 июня 2024 года

Как отметили авторы Telegram-канала Nadvorie, 13 июня на погоду повлияет фронтальный раздел, который обусловит определённые атмосферные изменения.

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“Сильные дожди покинут юго-восток Беларуси. В центре сегодня по прежнему сухо и больше солнца, а вот по юго-западу погода начнет портиться. Начиная с юга-запада Брестской области ожидается увеличение облачности и начнутся дожди. Ближе к 21.00 они распространятся до линии Пинск-Барановичи-Лида”, - предупредили специалисты.

Фронтальный раздел, надвигающийся на Беларусь 13 июня 2024 года

Какой будет погода в Беларуси в выходные, 15-16 июня?

Что касается выходных, то согласно краткосрочному прогнозу Белгидромета, на погоду начнёт влиять атмосферные фронты и неустойчивых воздушные массы, идущие с территории Украины. На субботу, 15 июня , синоптики спрогнозировали кратковременные дожди (в отдельных районах - с грозами), слабые утренние туманы а при грозах - порывистый ветер. Температура воздуха существенно не изменится, по сравнению с предыдущими днями: до +7..+14°С ночью и не более +18..+25°С днем.

А вот в воскресенье, 16 июня , днём станет чуть жарче - до+27°С, ночная температура по юго-востоку может достигать +15°С, а в среднем по стране будет держаться в диапазоне +7..+13°С. Кратковременные дожди синоптики спрогнозировали ночью для Гомельщины, днём дожди с грозами возможны местами по всей стране.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе от сильных ливней сильно досталось гомельской области. Например, в Ельске сотрудникам МЧС пришлось возводить дамбы на улицах и даже отселять людей из подтопленных домов.

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