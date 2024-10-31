Когда будет первый снег в Беларуси? Белгидромет назвал даты прихода арктического циклона. Где до -4°C?

Опубликовано: 31.10.2024 11:32 , Обновлено: 31.10.2024

Белгидромет спрогнозировал приход циклона со Скандинавии, который, предположительно, принесёт белорусам к выходным арктический воздух и заметное похолодание. Появились в официальных прогнозах синоптиков и сообщения о первом снеге. Узнали, где и кому приготовиться к ночным морозам до -4°С, а также как приготовиться к первым снегопадам и гололёду белорусским автомобилистам.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в первый день ноября погоду в Беларуси уже будут определять атмосферные фронты скандинавского циклона. Как следствие, во многих районах страны ожидается пасмурная погода, с дождями и сильным порывистым ветром. Впрочем, температура воздуха в этот день будет держаться в “плюсе”, даже ночью не опускаясь ниже +5..+10°С. Максимальные дневные значения синоптики спрогнозировали в пределах +10..+15°С.

А вот на выходные Белгидромет спрогнозировал заметное похолодание . Так, в субботу, 2 ноября , за фронтальными разделами с северо-запада Европы хлынет холодная арктическая воздушная масса, которая может принести не только повсеместные дожди, но мокрый снег , а по Витебской области - слабый гололед и гололедицу на отдельных участках дорог.

Ночью столбик термометра в Витебской области может опуститься до -2°С, на юге Беларуси пока останется в “плюсе” - до +6°С. Дневные максимумы будут варьироваться от 0°С по северо-востоку до +8°С по югу Беларуси.

Такая же погода сохранится в воскресенье, 3 ноября . Небольшой кратковременный снегопад синоптики спрогнозировали в ночное время местами по стране, днём на большей части территории страны снег может перемежаться с дождём, будет дуть сильный порывистый ветер, а в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Продолжится и похолодание: до -4..+1°С ночью и 0..+7°С днём.

Как приготовиться к первому снегу автомобилистам?

Безусловно, в первую очередь к первому снегу точно необходимо уже залить в бачок омывателя зимнюю “незамерзайку” и “переобуть” своё авто, так что если до сих пор вы не озаботились этими вопросами, у вас ещё есть время исправить ситуацию. Ранее Telegraf.news рассказывал, что среди водителей до сих пор циркулируют различные мифы и теории о зимних шинах, которые, возможно, были правдой 30 лет назад, но сегодня им точно нет места. К примеру, установка зимних шин только на переднюю ось (на переднеприводных автомобилях) была очень популярной практикой на белорусских дорогах лет так 10-15 назад.

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В основном это шло из-за экономии. Многие водители считали и считают, что нет необходимости покупать четыре зимние шины, поскольку задний мост только «волочится» за передним. Но зимние шины на всех четырех колесах чрезвычайно важны для сохранения устойчивости и предотвращения потери сцепления с дорогой на скользких зимних дорогах.

Об этом же предупреждали белорусских водителей ранее этой осенью в ГАИ. Там подчёркивали, что летние шины при первых же заморозках «дубеют» и перестают обеспечивать нужное сцепление с дорогой. Ну, а перепады температуры вместе с влажным воздухом могут привести к обледенению трасс, из-за чего при резком изменении скорости и направления движения возрастает опасность заноса.

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Впрочем, даже тем, кто вовремя сменил летнюю резину на зимнюю, залил в бачок омывателя “незамерзайку” и перестроился на “зимний стиль вождения”, с первыми снегопадами нельзя чувствовать себя совершено спокойным и уверенно выезжать на дорогу, не опасаясь инспекторов ГАИ. Следует также помнить о штрафах, которые подстерегают водителей, которые после ночной метели “неправильно” чистят своё авто от снега.

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