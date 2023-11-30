До 74 рублей. Как белорусы должны чистить машину от снега, чтобы не попасть на штраф?

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Опубликовано: 30.11.2023 16:56 , Обновлено: 30.11.2023

Сменив летнюю резину на зимнюю, залив в бачок омывателя "незамерзайку" и "сменив стиль на зимний" белорусский водитель может чувствовать себя совершено спокойным и уверенно выезжать на дорогу, не опасаясь инспекторов ГАИ. Как бы ни так! Оказывается, если вы после ночной метели "неправильно" очистите своё авто от снега, можете с легкостью "заработать" штраф - от 37 до 74 рублей. Что нужно учитывать белорусским водителям, откапывая своё авто из снежного сугроба?

Безусловно, никакой строгой инструкции Госавтоинспекции по очистке машины от снега не существует. Однако, случаи, когда инспекторы штрафовали автолюбителей за снег на машине, прошлой зимой уже случались. Как же не “нарваться” на штраф?

Белорусских водителей стали штрафовать за снег

Исходя из прошлогоднего опыта, штраф инспекторы выписывали по части 2 статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях водителям, которые не утруждали себя очисткой боковых и задних стёкол и задних фар от налипшего снега. Потенциально это может представлять опасность как для самого водителя (поскольку он не может в достаточной степени контролировать ситуацию на дороге с полностью закрытым обзором в зеркале заднего вида), и для других водителей (ведь тем могут быть неясны его манёвры из-за закрытых снегом фар и габаритных огней).

Стёкла, фары, номера

Отметим, что в самой статье 18.11 КоАП о снеге, блокированных окнах и т.д. нет ни слова. Очевидно, что инспекторы в такой ситуации приравнивают налипший снег к “неисправностям транспортного средства” или “несоблюдению условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено участие в дорожном движении”. И действующие Правила дорожного движения подтверждают законность их действий.

[info_b]Статья 9.3 ПДД РБ гласит, что водитель обязан “содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения, а также содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы”. [/info_b]

Следовательно, прежде, чем выехать на дорогу, любой водитель в Беларуси обязан зимой очистить стёкла и фары своего авто от налипшего снега. Иначе - штраф в одну базовую - сегодня это 37 рублей .

Кроме того, в той же 18.11 статье КоАП, пункте 7 отдельно прописано административное наказание для тех, кто забывает почистить номерной знак от снега. За нечитаемый номер инспектор может выписать сверху ещё две базовые величины (то есть до 74 рублей ).

ГАИ объявила “профилактику” по зимним шинам в Беларуси до 5 декабря

Напомним, до 5 декабря Госавтоинспекция по всей Беларуси проводит республиканскую профилактическую акцию “Меняй свой стиль на зимний!”. В первую очередь она направлена на пропаганду использования зимних шин - это обязательное условие выезда на белорусские дороги с 1 декабря по 1 марта.

[info_b]Согласно КоАП РБ, в первый раз водителям грозит штраф до 1 базовой величины (37 рублей), или предупреждение. А за повторные нарушения в течение года штраф уже составит от 2 до 5 базовых величин, то есть от 74 до 185 рублей сегодня.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что далеко не всякая зимняя резина будет считаться законной после 1 декабря. Проверяя резину, сотрудники ГАИ будут ориентироваться на строго оговоренные стандарты - по высоте протектора и условным обозначениям.

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