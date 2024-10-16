ГАИ предупредила белорусов об "искажении расстояния" на дорогах. О чем попросила задуматься?

Опубликовано: 16.10.2024 19:55 , Обновлено: 16.10.2024

Госавтоинспекция предупредила белорусских водителей об "искажении расстояния" на дорогах и попросила задуматься о смене летних шин на зимние. Дело в том, что, как рассказали в ведомстве, в ночь на 17 октября по всей стране синоптики спрогнозировали заморозки и туманы утром в некоторых регионах.

При таких условиях, отметили в ГАИ, летние шины “дубеют” и перестают обеспечивать нужное сцепление с дорогой. Ну, а перепады температуры вместе с влажным воздухом могут привести к обледенению трасс. “При резком изменении скорости и направления движения возрастает опасность заноса”, - подчеркнули правоохранители.

Вот какие рекомендации они дали водителям:

выбирать “более спокойный и размеренный” стиль езды и безопасную скорость,

отказаться от резких маневров и торможений, особенно возле пешеходных переходов, на мостах, путепроводах, закруглениях дорог,

пристегиваться и смотреть, чтобы ремни безопасности использовали все пассажиры в машине, а дети до 12 лет ехали в специальных удерживающих устройствах,

снижать скорость при тумане, когда как раз “расстояние искажается”, включать ближний свет и противотуманные фары.

Также в ГАИ подготовили советы для пешеходов:

Надевать яркую одежду. Использовать световозвращающие элементы. Не ходить по автодорогам, переходить их только в разрешенных местах.

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Четыре мифа о зимних шинах

Ранее Telegraf.news рассказывал, что среди водителей до сих пор циркулируют различные мифы и теории о зимних шинах, которые, возможно, были правдой 30 лет назад, но сегодня им точно нет места. К примеру, установка зимних шин только на переднюю ось (на переднеприводных автомобилях) была очень популярной практикой на белорусских дорогах лет так 10-15 назад.

В основном это шло из-за экономии. Многие водители считали и считают, что нет необходимости покупать четыре зимние шины, поскольку задний мост только «волочится» за передним. Но зимние шины на всех четырех колесах чрезвычайно важны для сохранения устойчивости и предотвращения потери сцепления с дорогой на скользких зимних дорогах.

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Также мы писали, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательны с 1 декабря. Однако заморозки часто начинаются уже в октябре или ноябре. Посмотрели, что говорят эксперты и при какой температуре зимние шины на самом деле необходимы.

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