В ГАИ призвали белорусов поскорее переобуться. Вот 4 мифа о зимних шинах, которые этому мешают

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Опубликовано: 07.11.2023 17:13 , Обновлено: 07.11.2023

В ГАИ Беларуси уже с октября стали просить белорусов не ждать 1 декабря, а переобуться пораньше. Тем боле в некоторых городах Беларуси и первый "день жестянщика" случился. Однако некоторые белорусские водители предпочитают ждать до последнего, веря в мифы о зимних шинах. Решили с ними разобраться.

Кстати, требование использования зимних шин действует почти в 30 странах Европы. И Беларусь тут не исключение.

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Среди водителей до сих пор циркулируют различные мифы и теории о зимних шинах, которые, возможно, были правдой 30 лет назад, но сегодня им точно нет места.

Ведь всего 30-40 лет назад автомобильная промышленность выглядела совсем иначе, и применяемые тогда практики не имеют ничего общего с сегодняшним днем. Да и на дорогах и улицах многое было по-другому. Меньше трафика, более суровые зимы, автомобили. Итак вот мифы, которые не работают.

Миф. Ставить зимнюю резину только на переднюю ось

Установка зимних шин только на переднюю ось (на переднеприводных автомобилях) была очень популярной практикой на белорусских дорогах лет так с 10-15 назад. В основном это шло из-за экономии. Многие водители считали и считают, что нет необходимости покупать четыре зимние шины, поскольку задний мост только «волочится» за передним.

Ничто не может быть дальше от истины! Зимние шины на всех четырех колесах чрезвычайно важны для сохранения устойчивости и предотвращения потери сцепления с дорогой на скользких зимних дорогах. По сравнению с летними шинами зимние шины обеспечивают лучшее сцепление, устойчивость, более короткий тормозной путь и более эффективный отвод воды при намокании и низких температурах.

Да и не забывайте про штрафы. Закон РБ четко гласит, что зимние шины должны быть установлены и на переднюю, и на заднюю оси. Половину штрафа вам никто не выпишет - отвечать придется по полной.

Миф. Ставить зимние шины нужно только с первым снегом

Это даже не миф, а одна из самых больших глупостей, в которую верят некоторые водители. Да, зимы в последние годы не такие суровые, как раньше - иногда приходится ждать первого снега до января, да и то не факт.

Однако следует помнить, что зима – это не только снег, но и мороз, обледенелые поверхности, частые осадки или ледяной дождь, и в таких условиях крайне важна тяга. Такое сцепление не обеспечат летние шины, которые не так эффективны при низких температурах.

Большинство белорусов ставят зимние шины на месяц позже, чем нужно. Почему не стоит ждать первого снега?

При температуре ниже 5 градусов зимние шины, изготовленные из более мягкой резиновой смеси с добавками для улучшения сцепления, предотвращения затвердевания резины при понижении температуры или улучшения поведения шины на мокрых поверхностях, ведут себя гораздо лучше.

Поэтому зимнюю резину следует надевать тогда, когда мы замечаем значительное понижение температуры и ухудшение погоды. Возможно, в середине сентября в Беларуси — это фальстарт, но середина октября или начало ноября — это тот момент, когда вам следует уже переобуться.

4x4 не нуждаются в зимних шинах?

У автомобилей с полным приводом, конечно, есть преимущество перед автомобилями с полным приводом с точки зрения сцепления и тяги. Так будет при движении по снегу или льду, особенно если водитель знает, что делает.

Поддержка двух дополнительных ведущих колес неоценима, но зимой не все решает тяга. Есть параметр, в отношении которого и обычные, и полноприводные автомобили одинаковы – это тормозной путь.

Полный привод не влияет на процесс торможения, а значит, 4х4 тормозит так же, как и простой автомобиль. А если у кого стоят летние шины, то расстояние все равно будет существенно больше. Вот почему зимние шины — лучший выбор для зимы, в том числе для автомобилей 4х4.

Миф. Зимние шины намного шумнее летних

Всего около дюжины лет назад шум зимних шин был настоящей проблемой. В основном это происходило за счет использования довольно агрессивного и высокого протектора, который сам по себе шумел при движении по асфальту. Разница между летними шинами составляла целых 6-8 децибел.

Сегодня технологии производства зимних шин настолько продвинулись, что многие зимние шины имеют уровень шума, сравнимый с хорошими летними – 70-72 дБ. Хотя для некоторых водителей разница в 1 дБ — это уже много. Впрочем есть и летние шины, которые куда шумнее, чем обычные зимние.

Миф. Зимние шины должны быть уже летних

Раньше существовало мнение, что зимние шины должны быть намного уже летних. Для этого была причина: более узкие шины означали, что давление в них распределялось по меньшей площади, что позволяло им лучше работать на снегу и льду. Тогда сцепление с дорогой становилось лучше, а пробуксовки пропадали из-за того, что точечное давление на части протектора было больше.

Однако современные зимние шины настолько технологичны, что проблема потери сцепления с дорогой решается за счет использования соответствующей резиновой смеси и формы протектора, благодаря чему шины могут быть такой же ширины, как и летние.

Да, узкие зимние шины до сих пор используются, например, на ралли WRC. Они также популярны в Скандинавии, но по простой причине – зимние шины в WRC или скандинавские зимние шины шипованные. А это значит, что только вкрученные в протектор шипы отвечают за сцепление и вгрызание в снег или лед. Поэтому нет необходимости делать шины шире.

Итак, несмотря на то, что сегодняшние зимы менее суровы, чем 15-20 лет назад, меньше снега, а дорожные службы лучше заботятся о состоянии дорог и современные автомобили оснащены множеством эффективных систем безопасности, мы не должны обесценивать ценность хорошей зимней резины.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, следует поставить зимнюю резину на все четыре колеса и убедиться, что они в надлежащем состоянии — важен возраст и высота протектора.

За какие зимние шины все равно штраф? ГАИ попросила белорусов переобуть машины раньше зимы

Альтернативой по-прежнему остаются всесезонные шины (они разрешены белорусским законодательством зимой), которые также сделали огромный шаг вперед за последние годы и работают намного лучше в любых условиях.

Стоит помнить, что именно езда зимой на летней резине приводит к самым серьезным проблемам, вне зависимости от того, внедорожник ли у вас, полноприводный автомобиль или вы считаете себя отличным водителем.

Ранее Телеграф сообщил, что начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил, что сотрудники ГАИ обязательно будут выписывать штрафы за летнюю резину. Правда, начнут это делать с 1 декабря.

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