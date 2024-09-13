Зима близко? В Германии выпал первый снег

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Опубликовано: 13.09.2024 14:24 , Обновлено: 13.09.2024

Несмотря на то, что на календаре ещё только 13 сентября, сообщения, пришедшие сегодня от немецкой метеослужбы, напомнили всем нам о том, что зима не за горами. Точнее, уже именно там - накануне первые снегопады в этом сезоне накрыли немецкие Альпы.

По данным немецких метеорологов, в районе горы Цугшпитце, самой высокой точки Германии, после первого снегопада, прошедшего в горах 12 сентября, снежный покров достиг толщины в 10 см.

Как отметил баварский портал DR.de, снега выпало так много, что его пришлось расчищать, чтобы люди на местной горнолыжной базе могли свободно передвигаться. Более высокие вершины, такие как Фелльхорн и Небельхорн под утро также оказались заснеженными. По-настоящему зимнюю картинку можно сейчас наблюдать на горнолыжной базе на Цугшпитце в баварских Альпах по камерам немецких метеослужб.

Горнолыжная база на Цугшпитце в баварских Альпах

По данным синоптиком, за ночь на горных вершинах на высоте свыше 2000 метров выпало несколько сантиметров снега, но даже на высоте ниже 2000 метров можно было наблюдать первые робкие снежные хлопья. Метеорологи спрогнозировали ещё больше снега в горных районах Альп у границы с Австрией. Температура воздуха там в эти дни может опускаться до -6.. -7°C.

В соцсетях появились первые фотографии с заснеженных горных районов Германии, тогда как в предгорье в это же время идут затяжные дожди. По словам Тима Стагера из местного Метеорологического центра, виной всему “приток холодного воздуха из северных стран”, который сейчас проходит через Европу в Средиземноморье. Всё это, по его словам говорит о “заметном переходе” в новый холодный сезон.











