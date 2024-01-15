Иванец объявил о "серьезной ревизии" вузов Беларуси в 2024 году. Что ждать школах и колледжах?

Опубликовано: 15.01.2024 16:50 , Обновлено: 15.01.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец провел встречу с педагогами в Гомеле, где объявил, что в 2024 году в школах, колледжах и университетах будут изменения. По словам чиновника, этого требует объявленный "Год качества".

“В этом году проводим серьезную ревизию рассмотрения структуры подготовки специалистов. И каждый университет сделает еще один шаг навстречу тому, чтобы подготовить не просто высококвалифицированного молодого специалиста, а иметь неразрывную связь с заказчиками кадров”, - заявил министр, не уточнив, в чем будут заключаться шаги.

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По его словам, в колледжах также грядут изменения. В первую очередь, там запланировали развитие “центров компетенций” и внедрение новых специальностей, “по которым сегодня необходимо осуществлять подготовку для нашей экономики”.

В школах же Андрей Иванец пообещал готовить молодых людей, которые после окончания учебы не только делали “осознанный выбор будущей профессии, образовательной траектории”, но и были патриотами своей страны, [link href=“https://www.belta.by/society/view/kachestvo-dostupnost-i-razvitie-ivanets-ob-aktsentah-v-rabote-vseh-urovnej-sistemy-obrazovanija-609937-2024/” rel=“noopener” target=“_blank”] передало [/link] его слова госагенство Белта.

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Ранее Телеграф сообщил, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире гостелеканала “Беларусь 1” рассказал, почему ведомство с 2024 году решило ввести нижний порог среднего балла аттестата при поступлении по целевому направлению.

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