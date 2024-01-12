В Минобразования потребовали провести зимой «полную копию» майского ЦЭ. Это как?

Опубликовано: 12.01.2024 15:56 , Обновлено: 12.01.2024

Репетиционный ЦЭ, который назначен на 27 января, должен стать «полной копией экзамена в мае», заявили в Министерстве образования. Однако назвали и «небольшое количество отличий».

По словам замглавы Минобразования Александра Кадлубая, во время репетиции школьники должны в полной мере должны ощутить на себе все, что будет в мае, сообщило госагентство БелТА.

«В частности, школьники из районных центров должны централизованно на автобусе доехать до того пункта, куда они поедут в мае при проведении централизованного экзамена», – уточнил Кадлубай.

В свою очередь директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк заявил, что репетиционный ЦЭ должен проходить «в строгом соответствии с порядком проведения самого экзамена».

«Заниженных требований, которые вводят в заблуждение, быть не должно», – потребовал директор.

Однако Миксюк обратил внимание на то, что при репетиции ЦЭ все же будет небольшое количество отличий. Например, экзаменационные материалы доставят без привлечения ДПС, а вариант тестовых материалов будет один, он же – переведен на белорусский язык. Кроме того, бланки ответов отпечатают на обычной бумаге без защиты и без номеров. «В остальном процедура экзаменации не будет отличаться», – заключил директор Республиканского института контроля знаний.

Ранее Телеграф писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец утвердил перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2024 году. Соответствующее постановление ведомства 9 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Минобразования озвучило список пунктов проведения ЦЭ в Беларуси в 2024 году