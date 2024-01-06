Сдвинули сроки ЦТ и ввели минимальный балл для целевиков. Лукашенко одобрил новые правила поступления в вузы и ссузы

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Опубликовано: 06.01.2024 08:30 , Обновлено: 06.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новые правила приема студентов в высшие и средне-специальные учреждения образования. О подписании соответствующего указа в Администрации президента сообщили вечером 5 января.

Текст президентского указа пока не опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, однако в Администрации рассказали, что его положения “направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов”, а также призваны “упорядочить отбор” студентов для целевой подготовки и усилить “конкурентную составляющую при поступлении наиболее подготовленной и мотивированной молодежи”.

Так, сроки регистрации на централизованное тестирование (ЦТ) сдвинули на 9 - 22 апреля , а целевикам дали возможность поступать по конкурсу среди отдельных организаций - заказчиков кадров (при отсутствии конкурса по специальности) и ввели для них минимальный средний балл аттестата. Он должен составлять не менее 7 , за исключением “наиболее востребованных экономикой специальностей”.

Для таких “наиболее востребованных экономикой специальностей” ввели дополнительные льготы при поступлении в региональные вузы. Президент поручил правительству определить конкретный перечень профильных классов и специальностей, на которые выпускники таких классов могут поступать на льготных условиях.

Министерству образования поручено в кратчайшие сроки “обеспечить комплекс организационно-методических мероприятий по реализации положений Указа” и провести “разъяснительную работу” с абитуриентами и их родителями.

В самом ведомстве уже открыли специальную телефонную линию, обратившись на которую пообещали предоставить дополнительную информацию по нововведениям. Звонить можно с понедельника по пятницу, с 10:00 до 12:00, по телефону:

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Кроме того, в Минобразования сообщили, что за разъяснениями можно обращаться и непосредственно в сами вузы, позвонив по телефонам, указанным на их официальных сайтах.

Ранее Телеграф рассказывал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в конце декабря 2023 года заявил, что его ведомство “унифицирует подходы для выпускников этого года и прошлых лет, чтобы каждый находился в равных условиях” и “проведет ЦЭ и ЦТ в единые сроки”.

Иванец объявил о проведении ЦЭ и ЦТ в Беларуси «в единые сроки». А что сказал о подсчете баллов?