"Вопрос, насколько крепкие ребята" — Иванец объяснил, почему для "целевиков" ввели порог балла аттестата

Опубликовано: 10.01.2024 11:50 , Обновлено: 10.01.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире гостелеканала "Беларусь 1" рассказал, почему ведомство с 2024 году решило ввести нижний порог среднего балла аттестата при поступлении по целевому направлению.

Иванец напомнил, что в прошлом году для “целевиков” ввели сдачу устного экзамена. Теперь же, по его словам, “вопрос лишь только касается того, насколько крепкие, насколько подготовленные ребята приходят на целевую форму подготовки”.

“Именно поэтому в этом году мы вводим нижний предел - 7 баллов, — подчеркнул министр.

При этом Иванец уверен, что с таким подходом количество “целевиков” не уменьшится, а, наоборот, увеличится.

Напомним, Александр Лукашенко утвердил новые правила приема студентов в высшие и средне-специальные учреждения образования. О подписании соответствующего указа в Администрации президента сообщили вечером 5 января.

Например, согласно минимальный средний балл аттестата при поступлении по целевому направлению должен составлять не менее 7, за исключением «наиболее востребованных экономикой специальностей».

Для таких «наиболее востребованных экономикой специальностей» ввели дополнительные льготы при поступлении в региональные вузы. Лукашенко поручил правительству определить конкретный перечень профильных классов и специальностей, на которые выпускники таких классов могут поступать на льготных условиях.

Кроме того, “целевикам” дали возможность поступать по конкурсу среди отдельных организаций — заказчиков кадров (при отсутствии конкурса по специальности).

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