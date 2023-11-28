Минобразования решило повысить цены на обучение уже в декабре

Опубликовано: 28.11.2023 12:20 , Обновлено: 28.11.2023

Стоимость обучения в белорусских вузах может вырасти уже в следующем месяце. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Он также рассказал, на какие специальности планируют увеличить набор абитуриентов в следующем году и когда студентов платных отделений ждёт обязательное распределение и последипломная отработка.

Комментируя новые формы договоров, которые предложили этой осенью подписать студентам некоторые белорусские университеты, Иванец заявил, что студентам “волноваться не стоит”. Договора удивили всех размерами государственных расходов, которые теперь стали прописывать в тексте договора. Исходя из них, студенты возмещают затраты лишь на 50-70% и некоторые предположили, что “платников” ожидает повышение стоимости обучения на оставшиеся 30-50%, сообщило издание sb.by.

Однако глава Минобразования заверил: новые формы договоров - это “лишь организационные моменты”, за счет которых ведомство стремится “привести к единообразию” договора подготовки специалистов на бюджетной и платной формах обучения.

“В каждом документе будет отдельный пункт о государственных расходах. Для студентов-платников эта графа несет, скорее, информационный характер. Ведь ранее они даже не представляли, какую часть суммы оплачивали, а какие затраты несли государство и университет”, - отметил Иванец.

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Тем не менее, стоимость обучения всё же вырастет, заявил министр образования. По его словам, в зависимости от специальности повышение составит от 3 до 17%.

“Каждый вуз будет принимать решение самостоятельно. Но реальные затраты, как вы понимаете, гораздо выше”, - заявил Иванец.

В целом, повышать стоимость обучения в ведомстве пообещали поэтапно и медленно. Кроме того, там пообещали увеличить количество бюджетных мест в учреждениях среднего специального и высшего образования (в планах ведомства - зачислить в следующем году 30% поступающих на платную форму обучения, 70% — на бюджетную), и поэтапно увеличить набор по следующим направлениям:

медицина,

педагогика,

агропромышленный комплекс,

инженерия.

Что касается анонсированного обязательного распределения для студентов-платников, то эти изменения в условиях обучения, по словам главы Минобразования, “коснутся тех, кто будет поступать в университеты либо колледжи после вступления в силу новых норм”.

“Сегодняшние студенты-платники не будут отрабатывать распределение”, - заверил министр.

При этом он отметил, что даже у этих студентов “есть возможность по желанию обратиться в учреждение образования за предоставлением первого рабочего места”. По словам Иванца, в 2023 году этой возможностью “воспользовались более двух тысяч выпускников-платников колледжей и университетов”.

Напомним, в сентябре Иванец сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения и высказался за “единый подход” к подготовке специалистов как на бюджетной, так и на платной форме. По его мнению, “отрабатывать должны все”.

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