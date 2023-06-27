ГТК обязал польские фуры покинуть Беларусь до 3 июля. Что известно?

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Опубликовано: 27.06.2023 18:55 , Обновлено: 27.06.2023

В Государственном таможенном комитете Беларуси 27 июня заявили, что все польские прицепы и полуприцепы должны быть вывезены с территории нашей страны до 3 июля.

С этой даты вступит в силу постановление правительства №391. Документом вводится запрет на перемещение по территории Беларуси зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов, напомнила БелТА.

В связи с этим все польские прицепы и полуприцепы должны покинуть Беларусь до 00.00 часов 3 июля. После этой даты, владельцы таких транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

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Кроме того, ГТК обратился к перевозчикам, которые хотят успеть ввезти товары на территорию ЕАЭС с использованием прицепов и полуприцепов на польской регистрации. В ведомстве попросили учитывать «реальные возможности своевременного вывоза транспортных средств с территории Беларуси».

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Напомним, МВД Польши, которое отвечает и за охрану государственной границы, решило с 1 июня приостановить грузовое движение на границе с Беларусью для белорусских и российских грузовых автомобилей — «до особого распоряжения». Запрет коснулся грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных в территории Республики Беларусь или РФ. В ГТК Беларуси рассказали, как перевозчики обойдут запрет Польши:

В ГТК Беларуси рассказали, как перевозчики обойдут запрет Польши

В свою очередь Беларусь расширила действующие ограничения, касающиеся перемещения по территории Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в государствах Евросоюза:

Беларусь ограничила въезд польских автомобилей на свою территорию. Что известно?