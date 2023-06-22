Беларусь ограничила въезд польских автомобилей на свою территорию. Что известно?

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Опубликовано: 22.06.2023 09:05 , Обновлено: 22.06.2023

Беларусь расширила действующие ограничения, касающиеся перемещения по территории Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в государствах Евросоюза. Со 2 июля проезд по территории страны решили закрыть ещё и для прицепов и полуприцепов с польской регистрацией.

Новые ограничения прописаны в постановлении Совета министров №391, опубликованном 22 июня на Национальном правовом портале. Поскольку документ вступает в силу через 10 дней после опубликования, значит действовать новые ограничения начнут 2 июля.

Если раньше запрет на проезд по Беларуси распространялся только на грузовые автомобили и тягачи, которые зарегистрированы в странах Евросоюза, то теперь в обновлённом постановлении Совмина “О перемещении транспортных средств” появились ещё два пункта, которые касаются конкретной страны. Теперь запрет также будет распространяться на:

прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше;

легковые автомобили, зарегистрированные в Польше и осуществляющие международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными “CMR”.

Как и в случае с грузовиками, прицепам и полуприцепам разрешили следовать в пункты перегрузки/перецепки, после чего они в порожнем состоянии должны проследовать обратно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Легковым автомобилям, которые въезжают на территорию Беларуси с целью грузоперевозок, также разрешили следовать только через пункты пропуска на беларусско-польском участке границы.

Также в новом постановлении Совмин скорректировал перечень пунктов перегрузки/перецепки и соответствующих им пунктов пропуска, а также АЗС, на которых водителям иностранных транспортных средств разрешено заправляться.

Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков

Напомним, с 1 июня Польша полностью приостановила грузовое движение на границе с Беларусью для белорусских и российских грузовых автомобилей (с госномерами Беларуси и РФ).

В ГТК Беларуси рассказали, как перевозчики обойдут запрет Польши

В Государственном таможенном комитете Беларуси рассказали, как перевозчики смогут обойти этот запрет, отметив, что введенные Польшей ограничения не позволяют субъектам хозяйствования из ЕС осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов.

Когда Польша совсем закроет въезд для белорусских фур? Подробности