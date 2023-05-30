В ГТК Беларуси рассказали, как перевозчики обойдут запрет Польши

Опубликовано: 30.05.2023 07:46 , Обновлено: 30.05.2023

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси рассказали, как перевозчики смогут обойти запрет на перемещение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовиков и полуприцепов, введённых властями Польши с 1 июня.

Как пояснили в ГТК, въезд на территорию Евросоюза белорусских и россйских тягачей был запрещен еще в апреле прошлого года.

“Беларусью принята ответная мера, запрещающая въезд на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) посредством осуществления перецепки и перегрузки”, - рассказали в белорусском ведомстве.

Там отметили, что введенные Польшей ограничения не позволяют субъектам хозяйствования из ЕС осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов.

“Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и ещё больше усугубит положение дел европейского бизнеса”, - пояснили в ГТК.

В ведомстве также подчеркнули, что белорусские таможенные органы “продолжат принимать все возможные меры по развитию ВЭД, максимальному оформлению транспорта, эффективному проведению таможенного контроля”.

Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков

Напомним, МВД Польши, которое отвечает и за охрану государственной границы, решило с 1 июня приостановить грузовое движение на границе с Беларусью для белорусских и российских грузовых автомобилей - “до особого распоряжения”. Запрет коснётся грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных в территории Республики Беларусь или Российской Федерации.