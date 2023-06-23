"Вот это головоломка!" - Польша, фактически, закрыла въезд даже для легковых машин из Беларуси. Но выход есть?

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Опубликовано: 23.06.2023 10:55 , Обновлено: 23.06.2023

Польские пограничники ввели на пропускных пунктах на границе правило, которое поставило многих белорусов в безвыходное положение. Они не пускают даже на территорию своего КПП, если нет страховки на авто. Но оформить ее можно только на территории Польши. Что делать белорусам?

“Вот это головоломка! Оформить полис можно только на территории Польши, но показать его нужно ещё до въезда в РП”, - передает портал av.by слова одного из попавших в такую ситуацию белорусов на границе с Польшей.

Сразу после отмены возможности оформить в Беларуси “зелёную карту” поляки ещё пропускали на свой пропускной пограничный пункт, где можно было ее купить. Правда, говорят водители, могли и выписать при этом штраф. Теперь же всех разворачивают ещё на мосту, не пуская в Польшу.

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Кто-то из белорусов вообще пошел сложным путем - перед поездкой на машине в Польшу едет туда сначала на автобусе и оформляет заветную страховку. Потом надо ехать назад, садиться за руль - и пытаться пересечь границу.

При этом портал av.by утверждает, что “на определённых территориях Польши (до Мазовецкого воеводства) агентам и вовсе запрещено оформлять страховые полисы по копиям документов без нахождения транспортного средства в РП”.

Вариант с оформлением страховки онлайн тоже есть. Но тут много нюансов. Во-первых, из Беларуси пока не получается. Потому многие просят знакомых и родственников, живущих в Польше, сделать за них. Если таких нет - приходится обращаться к посредникам. В Интернете появилось немало групп в соцсетях, где продают подобные услуги.

Для оформления страхового полиса через посредников белорусам придется поделиться такой информацией:

фото техпаспорта,

последних страниц гражданского паспорта владельца,

Информация о виде топлива и объёме двигателя, пробеге автомобиля,

указать водительский стаж, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Стоит такая услуга 156 рублей для страховки на месяц. Оплатить можно переводом по номеру карты и только внеся полную предоплату. Перед поездкой в Польшу страховой полис, присланный вам в формате pdf, надо будет распечатать. Пойдет и простой белый лист, зелёный не обязательно.

Кстати, наличие страховки польские пограничники могут проверить и на выезде. Штраф за отсутствие полиса в Польше составляет 7 000 злотых ($1720).

Ранее Телеграф писал, что с 30 июня 2023 года белорусы не смогут оформлять “зелёные карты” (международный договор автострахования) даже для въезда в Россию. Это связано с решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы “Зелёная карта”, которая с этого дня приостанавливает членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок.

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