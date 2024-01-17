Грозит ли белорусам штраф за пропаганду чайлдфри? Юристы объяснили нюансы

Опубликовано: 17.01.2024 14:52 , Обновлено: 17.01.2024

Могут ли в Беларуси по закону привлечь к административной или уголовной ответственности за пропаганду так называемой "чайлдфри"-идеологии - сознательного отказа от детей в семейных отношениях? Юридические нюансы этого вопроса объяснила основатель и руководитель юридической компании "Артикул Бай" Анастасия Ташлык.

В комментарии изданию “АиФ” юрист объяснила, что в действующем белорусском законодательстве ни административная, ни уголовная ответственность за пропаганду чайлдфри не предусмотрена.

Поэтому информация о том, что какую-то женщину в Беларуси оштрафовали за “активные высказывания в соцсетях о том, как ей нравится быть чайлдфри” (именно такую информацию юристу озвучила одна из читательниц издания), могла оказаться либо просто слухами, либо не до конца достоверными данными. Не зная всех обстоятельств дела, невозможно точно сказать, как именно правохранительные органы обосновали выписанный штраф.

[info_b]Чайлдфри (от английского «childfree» — свободный от детей) — субкультура и идеология, основанная на «сознательной бездетности». Люди, которые придерживаются этой идеологии сознательно отказываются иметь детей, зачастую не будучи при этом бездетными с физиологической точки зрения.

Не стоит путать это понятие со схожим по названию понятием «чайлдхейт» (от английского «childhate» — детоненавистники). Чайлдфри, в отличие от чайлдхейт, не испытывают ненависти или других негативных чувств к детям.[/info_b]

Однако, в скором времени такое наказание, действительно, может появиться в Кодексе об административных правонарушениях Беларуси. Об этом в сентябре 2023 года предупредил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси Роман Сидоренко. Он рассказал, что Министерство внутренних дел Беларуси разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также пояснил, что правоохранительные органы будут рассматривать как “пропаганду чайлдфри” идеологии.

В Генпрократуре Беларуси рассказали, что будут считать «пропагандой чайлдфри»

О том, что разработка закона “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности” включена в план подготовки проектов законодательных актов на 2024 год, Телеграф сообщил 30 ноября 2023 года. В соответствующем президентском указе пояснялось, что изменения предполагаются для “совершенствования кодексов с учетом практики их применения, приведение в соответствие с законодательными актами”.

Белорусов ждут новые штрафы? Вот какие кодексы планируют изменить в 2024 году

Напомним, в мае прошлого года суд в Беларуси признал экстремистскими ряд Телеграм-каналов и страниц в соцсетях сообществ белорусов, которые не хотят заводить детей (чайлдфри). Там же речь шла и о детоненавистниках.

В Генпрокуратуре объяснили, почему чайлдфри-сообщества объявили в Беларуси экстремистскими

А в январе этого года в эфире белорусского телевидения в очередной раз подняли вопрос о чайлдфри. Приглашённые в студию вечернего ток-шоу эксперты назвали эту идеологию продуктом “западной пропаганды”, которая создает её “как товарный знак и внедряет в массы” белорусов, и предложили ввести в стране “холостяцкий налог”.

«Тогда мы зашевелимся» — На госТВ предложили ввести в Беларуси «холостяцкий налог»