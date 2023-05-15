В Генпрокуратуре объяснили, почему чайлдфри-сообщества объявили в Беларуси экстремистскими

Опубликовано: 15.05.2023 19:08 , Обновлено: 15.05.2023

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси сообщила 15 мая, что в Беларуси суд признал экстремистскими Телеграм-каналы и страницы в соцсетях сообществ белорусов, которые не хотят заводить детей (чайлдфри). Там же речь идёт и о детоненавистниках.

Экстремистскими признали такие соцпаблики:

«Антинатализм, чайлдфри, чайлдхейтеры etc.»,

«Чайлдфри»,

«Чайлдфри. Элита общества» в социальной сети «Facebook»,

Сообщества «Чайлдфри» в социальной сети «ВКонтакте»,

аккаунт «Чайлдфри» в социальной сети «Instagram».

Суд Советского района Минска удовлетворил заявления прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятых решений.

В Генпрокуратуре пояснили, что суд посчитал, что сообщения “направлена на разжигание вражды в отношении детского населения и родителей”, а также призывает к искусственному прерыванию беременности, “публично демонстрирует циничные и жестокие способы обращения с детьми”.

[info_b] Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. Во всем мире разделяют два понятия - “чайлдфри” и “чайлдхейт”. Если первые не испытывают ненависти к детям, но хотят избежать ограничений, связанных с появлением у них детей, то вторые - Childhate (дословно «детоненавистники») - люди, которые, в принципе не любят детей, не хотят сними общаться и негативно относятся к детям в целом.[/info_b]

“Они хотят как можно дольше пожить для себя”

Ранее в конце марта Александр Лукашенко приказал чиновникам и силовикам пресечь на территории Беларуси любые идеи бездетных семей.

“Любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном и культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния - не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Никак не меньше. Такая идеология должна быть вне закона”, - приказал он во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

“Мы вырастили детей, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка. Не все, но тенденция есть, она опасная. Парадигму такого мышления надо менять”, - заявил он собранным на его выступления чиновникам.