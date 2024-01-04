«Тогда мы зашевелимся» - На госТВ предложили ввести в Беларуси «холостяцкий налог»

Опубликовано: 04.01.2024 09:00 , Обновлено: 04.01.2024

В эфире белорусского телевидения 3 января в очередной раз подняли вопрос о чайлдфри идеологии - сознательного отказа от детей. Приглашённые в студию вечернего ток-шоу эксперты назвали эту идеологию продуктом "западной пропаганды", которая создает её "как товарный знак и внедряет в массы" белорусов, и предложили ввести в стране "холостяцкий налог".

Предложение облагать налогом тех, кто по каким-то причинам не хочет заводить детей, выдвинул Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района.

“Давайте введем холостяцкий налог, как это было раньше, и мы зашевелимся, заторопимся, будем экономить, потому что все действительно стали эгоистами”, - заявил Пунинский в эфире телеканал СТВ и задался риторическим вопросом: “что мы в старости вспомним: руководящее кресло или первый смех ребенка?”

В свою очередь член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Мария Юркова заявила, что идея чайлдфри “очень выгодна нашим змагарам” (так в белорусских провластных СМИ, как правило, называют сторонников политической оппозиции - прим.ред.).

“Они говорят, что это вмешательство в нашу жизнь и так далее. А как тогда можно объяснить Польшу, которая запретила аборты на законодательном уровне? Они говорят, что это другое”, - напомнила Юркова скандальном Законе об абортах, который в прошлом году стал поводом для массовых беспорядков в Польше и существенно повлиял на выборы.

“Не быть эгоисткой” призвала белорусок и другой приглашённый эксперт - врач-хирург 8-й городской поликлиники Минска Олег Френкель. По его словам, оптимальным возрастом для женщины, чтобы стать матерью, является промежуток от 25 до 27 лет.

“Это самое оптимальное в теперешних реалиях и со стороны здоровья, и со стороны финансового плана. Ей приятно будет отводить детей в школу не в возрасте бабушки, а еще молодой и красивой. Дальше могут появиться риски. Я скажу как врач: чем позже женщина рожает, тем больше риск преждевременных родов, сопутствующих заболеваний как для нее, так и для ребенка. Надо не забывать об этом и не быть эгоисткой”, - пояснил свою позицию врач.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство внутренних дел Беларуси разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси Роман Сидоренко. В октябре 2023 года в эфире белорусского телевидения он также пояснил, что правоохранительные органы будут рассматривать как “пропаганду чайлдфри” идеологии.

В Генпрократуре Беларуси рассказали, что будут считать «пропагандой чайлдфри»