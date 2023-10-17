В Генпрократуре Беларуси рассказали, что будут считать "пропагандой чайлдфри"

Опубликовано: 17.10.2023 07:47 , Обновлено: 17.10.2023

Министерство внутренних дел Беларуси разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси Роман Сидоренко. В эфире белорусского телевидения он также пояснил, что правоохранительные органы будут рассматривать как "пропаганду чайлдфри" идеологии.

По словам Сидоренко, с сегодня по инициативе Генеральной прокуратуры “ведется активная работа” над изменениями Кодекса об административной ответственности (КоАП). В частности, по его словам, предлагается ввести три новые статьи, которые вводят запрет на пропаганду ЛГБТ (этой аббревиатурой принято обозначать лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей), педофилии, смены пола.

“В последующем, когда уже будет выработан непосредственный механизм, мы все-таки попробуем апробировать на уровне законодательства об административной ответственности, насколько будет работать именно запрет на пропаганду”, - рассказал о планах Генпрокуратуры Сидоренко в эфире гостелеканала СТВ.

Он также пояснил, что под пропагандой белорусские правоохранительные органы понимают “любое донесение до общества в сети Интернет, в публичных выступлениях, в публикациях”.

“Именно навязывание вот этой распущенной идеи ЛГБТ, педофилии”, - пояснил представитель Генпрокуратуы.

При этом Сидоренко подчеркнул, что при внесении поправок в КоАП законодатели “учтут сферы правоотношений, которые относятся к искусству, религии”.

“Потому что в любом случае, если рассматривать, например, вопрос с пропагандой чайлдфри, который в Европе сейчас очень массово набирает обороты, то в нашем традиционном обществе вопросы религии, монашества, там, где в принципе рождение детей не подразумевается. Но это не в том понимании, в том виде, в котором идет к нам с Запад”, - пояснил прокурор.

Он отметил, что сегодня сторонники чайлдфри-идеологии “просят равные для себя условия”, а потом, по мнению прокурора, “они будут считать себя особенными, и им надо будет выделять особые льготы, привилегии в государстве”. По его словам, “они именно навязывают свою идею, видение”.

[info_b]Чайлдфри (от английского “childfree” — свободный от детей) — субкультура и идеология, основанная на “сознательной бездетности”. Люди, которые придерживаются этой идеологии сознательно отказываются иметь детей, зачастую не будучи при этом бездетными с физиологической точки зрения.

Не стоит путать это понятие со схожим по названию понятием «чайлдхейт» (от английского “childhate” — детоненавистники). Чайлдфри, в отличие от чайлдхейт, не испытывают ненависти или других негативных чувств к детям.[/info_b]

Отметим, что вопрос с запретом пропаганды чайлдфри-идеологии в Беларуси поднимается уже не в первый раз. В конце марта этого года Александр Лукашенко приказал чиновникам и силовикам пресекать на территории Беларуси любые идеи бездетных семей, как “попытку обезлюдить и ослабить государство”.

В Генпрокуратуре объяснили, почему чайлдфри-сообщества объявили в Беларуси экстремистскими

На фоне этого в мае суд признал экстремистскими ряд телеграм-каналов и страниц в соцсетях сообществ белорусов, которые не хотят заводить детей. Тогда в Генпрокуратуре пояснили, что суд посчитал, что публикации в этих сообществах «направлены на разжигание вражды в отношении детского населения и родителей», а также призывают к искусственному прерыванию беременности, «публично демонстрирует циничные и жестокие способы обращения с детьми».