Белорусов ждут новые штрафы? Вот какие кодексы планируют изменить в 2024 году

Опубликовано: 30.11.2023 13:29 , Обновлено: 30.11.2023

Президент Беларуси подписал указ №380, которым утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2024 год. Среди них фигурирует и обновление кодексов по вопросам административной ответственности. Значит ли это, что белорусам пора готовиться к новым штрафам, и какие ещё изменения в законодательстве запланировали на будущий год?

Указ президента был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в четверг, 30 ноября. Согласно документу, в 2024 году законодательным органам Беларуси предстоит подготовить как минимум 23 проекта законов, как принципиально новых, так и корректирующих уже действующие законодательные акты, направленные на их “системную актуализацию”.

Так, в числе новых законов значатся:

новый Кодекс Республики Беларусь о здравоохранении,

закон “О потребительском кредите (микрозайме)”,

закон “Об аккредитации в Национальной системе аккредитации”,

закон “О независимой оценке и сертификации квалификаций”,

закон “О риэлтерской деятельности”.

Запланирована подготовка двух президентских указов, которые будут регулировать вопросы:

в сфере игорного бизнеса;

финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

Какие кодексы планируют изменить в Беларуси в 2024 году?

В 2024 году, согласно указу, планируется также изменить следующие действующие кодексы:

Водный кодекс,

Кодекс о недрах,

Кодекса об образовании,

Налоговый кодекс.

Кроме того, предусматривается планом разработка закона “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности” - для “совершенствования кодексов с учетом практики их применения, приведение в соответствие с законодательными актами”.

Ответственными за подготовку данного законопроекта назначены сразу несколько госорганов: Национальный центр законодательства и правовых исследований, Совет министров, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Комитет государственного контроля. Планируется, что подготовить законопроект они должны к декабрю следующего года, а внести на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания - не позднее июня 2025 года.

И хотя в сообщении Национального правового портала не говорится о том, что в 2024 году планируется изменять Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), новые штрафы для белорусам, судя по всему, неизбежны. Ранее Телеграф писал, что Совет министров Беларуси предложил повысить штрафы за нарушения против порядка приписки белорусов к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета. В законопроекте, внесённом на рассмотрение Палаты представителей и принятом в первом чтении 1 ноября, прописаны в разы большие штрафы, чем в действующем Кодексе об административных правонарушениях.

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Кроме того, нельзя исключать того, что инициаторы новых законов могут предусмотреть и другие изменения, предполагающие административную ответственность, но и них белорусы смогут узнать только на этапе публикации самих законопроектов в 2024 году.

Ранее Телеграф сообщал, что с 26 апреля 2024 года в Беларуси вступит в силу новая редакция Закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений. Данные о правонарушениях белорусов будут хранить не более десяти лет, а доступ к ним получит большее число людей. В частности, информацию о штрафах белорусов откроют для таких организаций, как Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодёжи (БРСМ) и “Белая Русь”.

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