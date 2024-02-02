“У меня одного такая проблема?” - Житель Бобруйска пожаловался на плохую мобильную связь. Тысячи белорусов ему ответили

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Опубликовано: 02.02.2024 16:31 , Обновлено: 05.02.2025

Мужчина из Бобруйска решил обратиться ко всем белорусам с наболевшим вопросом. Он спросил, только ли в его городе и у него плохо работает мобильная связь и интернет. Или это проблема по всей Беларуси и других пользователей? Как водится, на такие близкие каждому темы поговорить решились тысячи людей. А посмотрели более 180 тыс.

“Дорогие белорусы, подскажите, пожалуйста, у меня одного такая проблема с МТС, я не знаю, с мобильной связью, короче? С мобильным интернетом? Куда я ни зайду, в любое помещение, любое здание - все, Интернета нету… Это у меня с телефоном что-то не так? Такая же проблема у всех или только у меня?”, - спросил житель бобруйска в ТикТоке у своих подписчиков.

И получил почти 1900 ответов. Большинство, правда, были такие же жалобы на связь. Причем писли люди со всех краев Беларуси и жаловались на всех операторов, досталось также и А1, и Life:).

У меня тоже пропадает мобильный и дома Белтелеком тоже подвисает интернет, - написала зрительница.

У меня А1 живу в центре на Институте Культуры заезжаешь на мост нет связи заходишь в квартиру нет связи???, - написал другой.

Оператор говорит - это у вас скорее всего из-за конструкции дома, - поделился еще один зритель.

Были и такие, что давали полезные советы.

Где живёте? В телефоне убери 4G переведи в 3G - посоветовал один из “знающих”.

У меня тоже МТС “безлимитище” все идеально работает, всегда и везде?, - присоединился еще один советчик.

с телефоном не так! У меня безлимитище на двух МТСах. И симки в разных телефонах. Так вот, редми 4 ловит гораздо лучше чем редми 8Т. Приходится включать раздачу на 4ке, чтобы оживит 8ку. ?

А были и такие, кто не поверил и расхваливал своих операторов.

У меня тоже МТС “безлимитище” все идеально работает, всегда и везде?, - написал один из зрителей.

У меня “Безлимитище” (тариф МТС - ред), всё работает Зависит от марки телефона наверное.

Life:) рулит. всё норм. МТС я давно покинул. А1 непонятно куда ? уходили.

У меня тоже МТС “безлимитище” все идеально работает, всегда и везде?.

Что со связью в Беларуси?

Все мобильные операторы Беларуси периодически отчитываются об улучшении связи в тех или иных местах страны. А значит улучшать есть что.

Так, в январе компания МТС отчиталась о запуске новых базовых станций, работающих по технологии RAN Sharing, которые используют частотный диапазон 900 МГц. Всего было включено более 180 новых секторов, а до конца марта 2024 года это количество пообещали увеличить еще в два раза. При этом в МТС похвалились, что до конца марта хотят улучшить качество связи в 350 населенных пунктах, в которых живет около 30 тыс человек.

Такую же технологию внедрил почти полгода назад оператор А1, заявив об улучшении связи в 500 населенных пунктах Беларуси.

А в сети life:) буквально вчера отчитались о том, что улучшили сеть в Гродненской области, где 4G-связь стала доступна “в более чем 3400 городах, сёлах, деревнях, агрогородках Гродненщины на 84,9% территории”.

[info_b]Впрочем, это не помешало Беларуси терять позиции в мировых сравнениях. Согласно [link href=“https://www.speedtest.net/global-index/belarus#mobile” target=“_blank” rel=“noopener”] рейтингу [/link] популярного во всем мире сервиса проверки скорости Интернета Speedtest, Беларусь заняла по итогам декабря 2023 года 136-е место из 146, что не может не огорчать. А все из-за того, что при средней скорости скачивания мобильной передачи данных в мире на уровне 48,61 Мбит/с, в Беларуси она составила 12,75 Мбит/с. Это в 4 раза меньше мировой.[/info_b]