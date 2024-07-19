Беларусь самая медленная из соседей? Speedtest опубликовал новый рейтинг скорости «домашнего» и мобильного интернета

Опубликовано: 19.07.2024 15:31 , Обновлено: 05.02.2025

Международная компания Ookla, создатель популярного во всем мире сервиса проверки скорости Интернета Speedtest, обновила рейтинг скорости "домашнего" и мобильного интерната. Беларусь не смогла обойти в рейтинге соседние страны ни по одному показателю. Посмотрели, насколько быстрее оказался интернет у поляков, россиян, украинцев.

[info_b]Исследования скорости интернета компания Ookla для своего рейтинга проводит, исходя из замеров скорости, которые сами абоненты в разных странах делают с помощью фирменного приложения Speedtest. Для расчётов берут данные ха три месяца.[/info_b]

Согласно официальной корпоративной статистике, скорость мобильного интернета в мире в среднем за год выросла - с 43,14 Мбит/с до 56,43 Мбит/с. Специалисты объяснили это активным распространением сетей поколения 5G.

При этом в Беларуси, по данным Ookla, средняя скорость мобильного интернета в июне 2024 года была почти в пять раз ниже, чем в среднем в мире - всего 11,87 Мбит/с . Это почти в 10 раз ниже скорости мобильного интернета в соседней Литве, которая оказалась 17-ой страной в списке. В итоге в рейтингеSpeedtest Global Index Беларусь по скорости мобильного интернета на скачивание оказалась на 105-м месте из 108 стран, участвовавших в анализе.

Для сравнения приведём данные соседних стран:

Литва - 17 место, 100,38 Мбит/с,

Латвия - 26 место, 86,92 Мбит/с,

Польша - 42, место, 56,97 Мбит/с,

Россия - 86 место, 25,63 Мбит/с,

Украина - 93 место, 21,24 Мбит/с.

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Положение Беларуси в рейтинге по скорости фиксированного широкополосного доступа в июне 2024 года оказалось несколько лучше - 90 место из 159 стран. Показатель составил 62,14 Мбит/с . Тем не менее, скорость интернета в соседних странах всё равно оказалась на порядок выше:

Польша - 28 место, 154,66 Мбит/с,

Литва - 41 место, 121,27 Мбит/с,

Латвия - 53 место, 93,56 Мбит/с,

Россия - 60 место, 87,08 Мбит/с,

Украина - 70 место, 80,20Мбит/с.

Что касается стран с самым быстрым мобильным интернетом, то в этом месяцев в тройку лидеров вырвались Катар, где средняя скорость превышает белорусскую в 28 раз (334,6 Мбит/с), ОАЭ, обошедшая Беларусь по скорости в 27 раз (323,6 Мбит/с) и Кувейт (226,6 Мбит/с или в 19 раз быстрее, чем в Беларуси).

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