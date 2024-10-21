В Минсвязи рассказали, когда белорусам ждать 5G

Опубликовано: 21.10.2024 11:41 , Обновлено: 05.02.2025

В Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, когда белорусам стоит ждать мобильную связь пятого поколения — 5G. Увы, но точной даты пока нет.

Как написала госгазета “СБ. Беларусь сегодня”, решение о внедрении 5G в стране находится “на финальной стадии”, а в Минсвязи “ждут оформления разрешения в самое ближайшее время”.

“Связь пятого поколения — в будущем большое подспорье для нас, потому что это позволит частично разделить генерируемый трафик. Часть абонентов уйдет на новые сети, а часть останется на четвертом. Это также косвенно решит проб­лему качества связи”, - считает начальник управления электросвязи и регулирования радио­частотного спектра ведомства Дмитрий Корзун.

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5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей и не только.

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Ранее Telegraf.news писал, что еще в январе 2021 года “Белтелеком” заявлял о завершении тестирования сети 5G в Республике и готовности ее внедрить. Тогда в “Белтелекоме” сообщали, что 5G тестировали в индустриальном парке “Великий камень” и в Копыльском районе Минщины.

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