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Кого из белорусов зальёт, а кого прожарит? Синоптики предсказали, какой будет погода в июле

Кого из белорусов зальёт, а кого прожарит? Синоптики предсказали, какой будет погода в июле
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Согласно данным синоптиков, в Беларуси июль 2023 года навряд ли подхватит знамя засушливого июня. Хотя на востоке и частично в центре Республики температура будет в среднем на 1-1,5°C градуса выше обычного. Так а что с дождями?

Погодные модели показывают, что осадков в Беларуси может выпасть в центральном месяце лета больше нормы на 30-50%. Но, скорее всего, это произойдет только на западе и в центральной Беларуси, передает тг-канал Nadvorie.

Прогноз средних температур для Беларуси на июль 2023 года
Прогноз средних температур для Беларуси на июль 2023 года

Таким образом получается, что запад Беларуси особо не будет страдать от чрезвычайно жары, зато зальет его дождями изрядно. А вот жителям восточной части страны стоит подготовиться к жаре, но без превышения нормы осадков (кажется, они будут согласно норме).

Прогноз осадков для Беларуси на июль 2023 года.
Прогноз осадков для Беларуси на июль 2023 года.

Впрочем, прогнозы на целый месяц считаются не очень точными. И за погодой белорусам придется следить изо дня в день.

Кстати, тем кто интересуется прогнозами сразу на годы, стоит напрячься. Так как наихудший сценарий изменения климата предполагает, что к концу 21 века порядка 30% от всего населения Земли на тот момент (а это около 3 из 9 миллиардов) будут вынуждены искать новую родину. В оптимистичном сценарии 10% землян будут искать более прохладные места для проживания. И скорее всего, многие могут присмотреть себе место в Беларуси, ведь у нас будут настоящие тропики.

Ранее Телеграф писал, что в настоящее время климат в Беларуси меняется, “приобретая черты тропического”, такого, как, например, в Турции. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук (НАН) Беларуси Ирина Данилович. Специалист пояснила, каких изменений с точки зрения количества осадков и их интенсивности стоит ждать белорусам в связи с этими климатическими изменениями.

«Приобретет черты тропического» — В НАН рассказали, какими будут дожди и засухи в Беларуси

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