Кого из белорусов зальёт, а кого прожарит? Синоптики предсказали, какой будет погода в июле

Опубликовано: 03.07.2023 10:59 , Обновлено: 03.07.2023

Согласно данным синоптиков, в Беларуси июль 2023 года навряд ли подхватит знамя засушливого июня. Хотя на востоке и частично в центре Республики температура будет в среднем на 1-1,5°C градуса выше обычного. Так а что с дождями?

Погодные модели показывают, что осадков в Беларуси может выпасть в центральном месяце лета больше нормы на 30-50%. Но, скорее всего, это произойдет только на западе и в центральной Беларуси, передает тг-канал Nadvorie.

Прогноз средних температур для Беларуси на июль 2023 года

Таким образом получается, что запад Беларуси особо не будет страдать от чрезвычайно жары, зато зальет его дождями изрядно. А вот жителям восточной части страны стоит подготовиться к жаре, но без превышения нормы осадков (кажется, они будут согласно норме).

Прогноз осадков для Беларуси на июль 2023 года.

Впрочем, прогнозы на целый месяц считаются не очень точными. И за погодой белорусам придется следить изо дня в день.

Кстати, тем кто интересуется прогнозами сразу на годы, стоит напрячься. Так как наихудший сценарий изменения климата предполагает, что к концу 21 века порядка 30% от всего населения Земли на тот момент (а это около 3 из 9 миллиардов) будут вынуждены искать новую родину. В оптимистичном сценарии 10% землян будут искать более прохладные места для проживания. И скорее всего, многие могут присмотреть себе место в Беларуси, ведь у нас будут настоящие тропики.

Ранее Телеграф писал, что в настоящее время климат в Беларуси меняется, “приобретая черты тропического”, такого, как, например, в Турции. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук (НАН) Беларуси Ирина Данилович. Специалист пояснила, каких изменений с точки зрения количества осадков и их интенсивности стоит ждать белорусам в связи с этими климатическими изменениями.

«Приобретет черты тропического» — В НАН рассказали, какими будут дожди и засухи в Беларуси